Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Хорватии и Ганы пройдет 28 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Обе команды еще сохраняют шансы на выход в плей-офф – Хорватия имеет три очка после победы над Панамой (1:0) и поражения от Англии (2:4), а Гана набрала четыре очка благодаря победе над Панамой (1:0) и ничьей с Англией (0:0). Для хорватов победа обязательна, в то время как ганцам достаточно и ничьей для гарантированного выхода. Сможет ли хорватская атака, которая забивает в среднем 1,2 гола за матч, пробить организованную оборону Ганы, или африканцы добьются нужного результата и впервые в истории выйдут в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Хорватии подходит к игре с нестабильными показателями: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда обыграла Панаму (1:0) в прошлом туре, но уступила Англии (2:4) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Словенией (2:1), поражение от Бельгии (0:2), поражение от Бразилии (1:3) и поражение от Колумбии (1:2). Хорваты имеют проблемы в обороне, но их атака способна создавать моменты, особенно при поддержке опытных лидеров. Для выхода из группы им нужна только победа, поэтому они будут действовать максимально агрессивно, что может оставить бреши в защите.

Гана подходит к игре со скромной, но эффективной статистикой: три гола в пяти матчах (в среднем 0,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда сыграла вничью с Англией (0:0) в прошлом туре и обыграла Панаму (1:0) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Уэльсом (1:1), поражения от Мексики (0:2), Германии (1:2) и Австрии (1:5). Ганцы действуют организованно в обороне и умеют использовать свои моменты, но их атака крайне ограничена. В этом матче им будет достаточно ничьей, поэтому они могут сделать ставку на оборону и контратаки, что против атакующей Хорватии может стать решающим фактором.

Итоговый вывод: Обе команды имеют разные задачи – Хорватии нужна победа, а Гане достаточно ничьей. Хорваты будут атаковать, но их нестабильная оборона может дать шанс ганцам на контратаках. Однако класс хорватских игроков и их опыт выступлений на крупных турнирах должны сыграть свою роль. Учитывая, что Гана не показывает атакующей мощи, а Хорватия способна забить хотя бы один гол, победа балканской сборной выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Хорватии.

Форма и история личных встреч

Хорватия стабильно забивает и имеет опыт выступлений в плей-офф, тогда как Гана делает ставку на оборону, но ее атака крайне ограничена – всего три гола в пяти последних матчах. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако турнирная ситуация и класс хорватов дают им преимущество.

Прогноз на победителя

Хорватия имеет более мощную атаку и опыт выступлений на крупных турнирах, тогда как Гана, несмотря на надежную оборону, испытывает серьезные проблемы в нападении и редко забивает больше одного гола. Учитывая, что хорватам нужна победа, а ганцам достаточно ничьей, класс и мотивация балканской сборной должны принести успех. Рекомендуемая ставка – победа Хорватии с коэффициентом 1.75 (или альтернативно победа Хорватии с форой (-1) с коэффициентом 2,10). Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Хорватии и Ганы состоится 28 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и начнется в 00:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».