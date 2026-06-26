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Хорватия – Гана: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

26 июня 2026 8:20
Хорватия - Гана
28 июн. 2026, воскресенье 00:00 | Чемпионат мира, группа L, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа Хорватии
Сделать ставку

Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Хорватии и Ганы пройдет 28 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Обе команды еще сохраняют шансы на выход в плей-офф – Хорватия имеет три очка после победы над Панамой (1:0) и поражения от Англии (2:4), а Гана набрала четыре очка благодаря победе над Панамой (1:0) и ничьей с Англией (0:0). Для хорватов победа обязательна, в то время как ганцам достаточно и ничьей для гарантированного выхода. Сможет ли хорватская атака, которая забивает в среднем 1,2 гола за матч, пробить организованную оборону Ганы, или африканцы добьются нужного результата и впервые в истории выйдут в плей-офф?

Кто победит в матче

Сборная Хорватии подходит к игре с нестабильными показателями: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда обыграла Панаму (1:0) в прошлом туре, но уступила Англии (2:4) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: победа над Словенией (2:1), поражение от Бельгии (0:2), поражение от Бразилии (1:3) и поражение от Колумбии (1:2). Хорваты имеют проблемы в обороне, но их атака способна создавать моменты, особенно при поддержке опытных лидеров. Для выхода из группы им нужна только победа, поэтому они будут действовать максимально агрессивно, что может оставить бреши в защите.

Гана подходит к игре со скромной, но эффективной статистикой: три гола в пяти матчах (в среднем 0,6 за игру) и пять пропущенных (1,0). Команда сыграла вничью с Англией (0:0) в прошлом туре и обыграла Панаму (1:0) в стартовом, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: ничья с Уэльсом (1:1), поражения от Мексики (0:2), Германии (1:2) и Австрии (1:5). Ганцы действуют организованно в обороне и умеют использовать свои моменты, но их атака крайне ограничена. В этом матче им будет достаточно ничьей, поэтому они могут сделать ставку на оборону и контратаки, что против атакующей Хорватии может стать решающим фактором.

Итоговый вывод: Обе команды имеют разные задачи – Хорватии нужна победа, а Гане достаточно ничьей. Хорваты будут атаковать, но их нестабильная оборона может дать шанс ганцам на контратаках. Однако класс хорватских игроков и их опыт выступлений на крупных турнирах должны сыграть свою роль. Учитывая, что Гана не показывает атакующей мощи, а Хорватия способна забить хотя бы один гол, победа балканской сборной выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Хорватии.

Форма и история личных встреч

Хорватия стабильно забивает и имеет опыт выступлений в плей-офф, тогда как Гана делает ставку на оборону, но ее атака крайне ограничена – всего три гола в пяти последних матчах. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако турнирная ситуация и класс хорватов дают им преимущество.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
4
Йошко Гвардиол
ЛЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
14
Иван Перишич
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
24
Марко Пашалич
ЦП
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Гана
16
Бенджамин Асаре
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
0
Джером Опоку
ЦЗ
0
Джонас Аджетеи
ЦЗ
26
Марвин Сенайя
ПЗ
11
Антуан Семеньо
ЛП
5
Томас Парти
ЦП
0
Куаси Сибо
ЦП
0
Калеб Йиренки
ЦП
19
Иньяки Уильямс
ПП
9
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
4-5-1
1
Ливакович
4
Гвардиол
3
Понграчич
6
Шутало
2
Станишич
10
Модрич
14
Перишич
16
Батурина
24
Пашалич
8
Ковачич
26
Муса
4-5-1
16
Асаре
26
Сенайя
0
Опоку
0
Аджетеи
14
Менса
19
Уильямс
5
Парти
0
Сибо
0
Йиренки
11
Семеньо
9
Айю
Остались в запасе
Хорватия
Гана
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Златко Далич
Главный тренер
Карлуш Кейруш

Прогноз на победителя

Хорватия имеет более мощную атаку и опыт выступлений на крупных турнирах, тогда как Гана, несмотря на надежную оборону, испытывает серьезные проблемы в нападении и редко забивает больше одного гола. Учитывая, что хорватам нужна победа, а ганцам достаточно ничьей, класс и мотивация балканской сборной должны принести успех. Рекомендуемая ставка – победа Хорватии с коэффициентом 1.75 (или альтернативно победа Хорватии с форой (-1) с коэффициентом 2,10). Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между сборными Хорватии и Ганы состоится 28 июня 2026 года в Филадельфии на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» и начнется в 00:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Хорватия – Гана: смотреть трансляцию

1.75
Победа Хорватии
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Чемпионат мира Гана Хорватия
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