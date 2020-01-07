-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04.12.2016 13:30Год назад китайская Rastar Group купила контрольный пакет акций «Эспаньола». Новый президент клуба Чен Яншен заявил, что в три раза увеличит бюджет и затребует Лигу чемпионов. Данил Замалетдинов рассказывает, как каталонское дерби хотят сделать главным матчем Испании.
-
26.11.2016 10:00Каталонская пресса трубит о диверсии: «неизвестный клуб» предлагает Лео Месси 100 (сто!) миллионов евро всего-навсего за отказ от нового контракта с «Барселоной». Данил Замалетдинов расследует, кому это может быть выгодно.6
-
04.11.2016 14:00Некоторых игроков из списка вы не знали, о ком-то слышали давно, а про прогресс кое-кого даже не подозреваете до сих пор. «Бомбардир» рассказывает, для кого сезон-2016/17 уже становится поворотной точкой в карьере.1
-