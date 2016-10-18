Фанаты «Барсы» оскорбили покойного Дани Харке. Подозревают группировку, которую давно запретили

Легендарная свиная голова, пущенная в Фигу, тоже их работа.

В первом матче чемпионата Испании в 2020 году «Эспаньол» и «Барселона» встретились в дерби. «Барса» вела 2:1, но пропустила гол в конце и потеряла очки. После игры фанаты были страшно недовольны тренером Эрнесто Вальверде и даже писали об этом в твиттер президенту США. Там своя история: Трампа убеждали, что Вальверде – иранский шпион под прикрытием, и рекомендовали принять меры.

Другая часть фанатов отметилась куда более некрасивым поступком – уже на матче второй команды против «Эспаньола Б». Они выкрикивали нацистское приветствие и скандировали: «Если Дани Харке забьет, это будет гол-призрак».

Дани Харке – бывший футболист «Эспаньола». Он умер летом 2009-го в возрасте 26 лет от сердечного приступа. Болельщики «Эспаньола» на каждом домашнем матче встают на 21-й минуте и аплодируют в честь Харке, который играл за клуб под 21-м номером.

В победном для Испании финале ЧМ-2010 полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста забил решающий гол в овертайме, сорвал футболку, под которой была еще одна с надписью «Дани Харке всегда с нами».

По информации RAC1, «Барселона» подозревает в инциденте на матче вторых команд фанатскую группировку Boixos Nois. Чем она известна:

• Она основана в 1981 году и скоро отметит свое 40-летие.

• Это одна из самых жестоких фанатских группировок в Испании, которой была близка по духу английская модель поведения – с драками и распитием алкоголя на секторе.

• В 1992 году, когда ЦСКА выбил «Барселону» из Лиги чемпионов, российские фанаты подрались с Boixos Nois. Говорят, с трудом, но выстояли до приезда полиции.

• Boixos Nois проявили себя как расисты: недовольно встретили нигерийца Эммануэля Амунике, давили на Патрика Клюйверта, когда у того были проблемы с продлением контракта в «Барсе», досталось даже тренеру Франку Райкарду.

• На президента Жоана Гаспара вообще пытались напасть. «Барселона» при нем в 2002-2003 годах переживала тяжелые времена, а в Лиге чемпионов вылетела от «Реала» – фанаты полезли за Гаспаром в VIP-ложу.

• Помните свиную голову, брошенную в Фигу? Угадайте, кто постарался.

• Следующий президент «Барсы» Жоан Лапорта церемониться не стал – просто выгнал с трибуны всю Boixos Nois, несмотря на угрозы и различные акции. С тех пор фанаты из этой группировки проникают на стадион в частном порядке, объединяются небольшими группами и выкрикивают речевки.

• Иногда случаются конфузы. На «Камп Ноу» как-то пытались попасть азиатские туристы в атрибутике Boixos Nois – понятно, что они купили ее по незнанию, но у стюардов возникли большие вопросы – пускать ли этих людей, хотя было ясно, что членами фирмы они не были.

Факт в том, что Boixos Nois проход на стадиону давно запрещен, а лидеры группы просиживают в тюрьмах – их обвиняли в хранения оружия и наркотиков. Отдельные элементы все же продолжают проникать, и теперь у «Барсы» есть проблема по их отлову.