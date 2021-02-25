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02.11.2016 22:30«Монако» разгромил ЦСКА. «Легия» и «Реал» забили друг другу по 3 гола. Ключевые события 4-го тура ЛЧ (ВИДЕО)Второй день очередного тура ЛЧ выдался небогатым на голы. ЦСКА был разбит в Монако, «Реал» сенсационно потерял очки в Польше, а «Ювентус» упустил победу над «Лионом». «Бомбардир» показывает все забитые мячи дня.13
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30.03.2016 09:10Серия материалов о молодых талантах продолжается визитом на Балканский полуостров, где традиционно продуктивно работают футбольные академии хорватских и сербских клубов, а кроме того, заметен настоящий футбольный бум в Албании.3
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