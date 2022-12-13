- 6 января
- 21:24 Фото «Саутгемптон» купил форварда сборной Хорватии 2
- 13 декабря 2022
- 19:47 Кан отреагировал на слухи об интересе «Баварии» к Ливаковичу 1
- 12 декабря 2022
- 23:50 «Бавария» начала переговоры с вратарем сборной Хорватии 2
- 3 ноября 2022
- 00:53 Лига чемпионов. «Милан» разгромил «Зальцбург» и вышел в плей-офф, «Челси» обыграл «Динамо» З
- 25 октября 2022
- 23:55 Лига чемпионов. «Милан» разгромил «Динамо» З на выезде и поднялся на второе место в группе 1
- 5 октября 2022
- 21:40 Лига чемпионов. «Зальцбург» победил «Динамо» З и возглавил группу
- 14 сентября 2022
- 21:38 Лига чемпионов. «Милан» победил дома «Динамо» З
- 7 сентября 2022
- 01:09 Фото Фанаты загребского «Динамо» сожгли флаг УЕФА на трибуне 8
- 6 сентября 2022
- 23:31 «Я – часть проблемы». Тухель объяснил поражение «Челси» от загребского «Динамо» 2
- 22:20 «Челси» впервые при Тухеле проиграл три матча подряд на выезде
- 21:42 ⚡ Лига чемпионов. «Челси» проиграл загребскому «Динамо» с минимальным счетом 6
- 25 августа 2022
- 00:39 Лига чемпионов. «Буде-Глимт» с Хайкиным крупно проиграл «Динамо» З и вылетел 1
- 16 августа 2022
- 23:50 Лига чемпионов. «Буде-Глимт» обыграл загребское «Динамо», Хайкин сыграл на ноль
- 10 августа 2022
- 00:27 Определились все пары раунда плей-офф Лиги чемпионов 2
- 5 августа 2022
- 13:58 Загребское «Динамо» интересуется Гбане. «Химки» его подписали менее месяца назад
- 2 августа 2022
- 14:23 Фото «Ференцварош» Черчесова узнал потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов 3
- 21 июля 2022
- 07:13 Фото «Шахтер» купил хорватского опорника Джурасека
- 18 июля 2022
- 19:37 Жеребьевка 3-го отборочного раунда ЛЧ. «Монако» Головина сыграет с ПСВ и другие пары 1
- 10 июля 2022
- 20:48 Сперцян отказал «Брюгге» и загребскому «Динамо» (VNews) 4
- 16 мая 2022
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- 24 февраля 2022
- 22:46 Лига Европы. «Севилья», «РБ Лейпциг», «Аталанта» и «Порту» вышли в 1/8 финала 2
- 18 февраля 2022
- 00:58 Лига Европы. «Севилья», «Аталанта» и «Порту» победили; «РБ Лейпциг» сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» 1
- 13 декабря 2021
- 15:20 Жеребьевка стыков Лиги Европы. «Барселона» сыграет с «Наполи», «Порту» встретится с «Лацио» 15