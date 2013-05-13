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Хорватия. Футбольная лига
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Динамо Загреб
Новости
€ 75 млн
Динамо Загреб - новости команды
Загреб
Хорватия. Футбольная лига
Стадион:
Максимир
Сайт:
http://gnkdinamo.hr/
Тренер:
Марио Ковачевич
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Таблица
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
7 сентября
2
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
Фото
«Барселона» объявил о переходе финалиста ЧМ-2018
27 августа
Трансляция
«Викинг» – «Динамо Загреб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Викинг» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
25 августа
«Барселона» подпишет еще одного вратаря
21 августа
Трансляция
«Динамо Загреб» – «Викинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2026
18 августа
Кравцов прокомментировал переход в европейский клуб
18 августа
Фото
Участник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
17 августа
4
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
17 августа
2
«Динамо Загреб» – «Викинг»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
17 августа
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
12 августа
4
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
Трансляция
«Кауно Жальгирис» – «Динамо Загреб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
Европейская страна не дала визу Кравцову – он договорился с участником ЛЧ
11 августа
9
«Кауно Жальгирис» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
«Динамо Загреб» – «Жальгирис»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
3 августа
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Трансляция
«Динамо Загреб» – «Тун»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
«Динамо Загреб» – «Тун»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
27 июля
Трансляция
«Тун» – «Динамо Загреб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 июля 2026
21 июля
«Тун» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
20 июля
Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы
13 мая
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Появилась информация о встрече Бьелицы с представителями ЦСКА
13 мая
13
Трансляция
«Генк» – «Динамо» Загреб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«Генк» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 2.15
26 февраля
Лига Европы. ПАОК Оздоева проиграл в стыках, разгром команды Тедеско и другие результаты
19 февраля
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«Динамо» Загреб – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 февраля 2026
19 февраля
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
30 января
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