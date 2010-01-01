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    Динамо - результаты

    Город Загреб
    Дивизион Хорватия-Первая хорватская футбольная лига
    Сайт http://gnkdinamo.hr/
    Стадион Максимир
    Тренер Анте Чачич
    Турниры:
    Лига чемпионов (2022/2023), группа E
    6 тур
    		2 ноября, среда 23:00 Челси 2:1 Динамо
    5 тур
    		25 октября, вторник 22:00 Динамо 0:4 Милан
    4 тур
    		11 октября, вторник 22:00 Динамо 1:1 Зальцбург
    3 тур
    		5 октября, среда 19:45 Зальцбург 1:0 Динамо
    2 тур
    		14 сентября, среда 19:45 Милан 3:1 Динамо
    1 тур
    		6 сентября, вторник 19:45 Динамо 1:0 Челси
    Лига чемпионов (2022/2023), ответный матч
    4 раунд
    ответный матч    		 24 августа, среда 22:00 Динамо 4:1 Буде-Глимт
    3 раунд
    ответный матч    		 9 августа, вторник 21:00 Динамо 4:2 Лудогорец
    2 раунд
    ответный матч    		 26 июля, вторник 22:00 Шкупи 0:1 Динамо
    Лига чемпионов (2022/2023), первый матч
    4 раунд
    первый матч    		 16 августа, вторник 22:00 Буде-Глимт 1:0 Динамо
    3 раунд
    первый матч    		 2 августа, вторник 20:45 Лудогорец 1:2 Динамо
    2 раунд
    первый матч    		 19 июля, вторник 22:00 Динамо 2:2 Шкупи
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