Турниры:
Лига чемпионов (2022/2023), группа E
Лига чемпионов (2022/2023), ответный матч
Лига чемпионов (2022/2023), первый матч
|6 тур
|2 ноября, среда
|23:00
|Челси
|2:1
|Динамо
|5 тур
|25 октября, вторник
|22:00
|Динамо
|0:4
|Милан
|4 тур
|11 октября, вторник
|22:00
|Динамо
|1:1
|Зальцбург
|3 тур
|5 октября, среда
|19:45
|Зальцбург
|1:0
|Динамо
|2 тур
|14 сентября, среда
|19:45
|Милан
|3:1
|Динамо
|1 тур
|6 сентября, вторник
|19:45
|Динамо
|1:0
|Челси
|4 раунд
ответный матч
|24 августа, среда
|22:00
|Динамо
|4:1
|Буде-Глимт
|3 раунд
ответный матч
|9 августа, вторник
|21:00
|Динамо
|4:2
|Лудогорец
|2 раунд
ответный матч
|26 июля, вторник
|22:00
|Шкупи
|0:1
|Динамо