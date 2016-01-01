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Хорватия. Футбольная лига
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Динамо Загреб
Результаты
€ 75 млн
Динамо Загреб - результаты матчей
Загреб
Хорватия. Футбольная лига
Стадион:
Максимир
Сайт:
http://gnkdinamo.hr/
Тренер:
Марио Ковачевич
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Кубок УЕФА. 2007/2008
12.09 | 18:00
Осиек
4 : 2
Динамо Загреб
05.09 | 19:00
Динамо Загреб
1 : 0
Горица
29.08 | 19:30
Истра 1961
2 : 2
Динамо Загреб
22.08 | 22:00
Динамо Загреб
3 : 1
Вараждин
14.08 | 21:00
Динамо Загреб
4 : 0
Рудеш
31.07 | 21:00
Динамо Загреб
2 : 0
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