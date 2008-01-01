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    Динамо - состав

    Город Загреб
    Дивизион Хорватия-Первая хорватская футбольная лига
    Сайт http://gnkdinamo.hr/
    Стадион Максимир
    Тренер Анте Чачич
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    40 Ливакович Доминик Хорватия Вра 28 12 0 0 0 0 -
    13 Ристовски Стефан Северная Македония Защ 31 11 0 2 1 0 € 3 млн.
    56 Перич Дино Хорватия Защ 28 11 1 0 1 0 -
    2 Мохаррами Садех Иран Защ 27 10 0 1 5 0 -
    37 Шутало Йосип Хорватия Защ 23 7 0 0 0 0 -
    31 Шутало Бошко Хорватия Защ 23 4 0 0 0 0 € 3 млн.
    28 Теофил-Катерин Кевин Франция Защ 33 2 0 0 0 0 € 4 млн.
    16 Адеми Ариян Северная Македония Хорватия Пол 31 12 2 1 4 0 -
    17 Иванушец Лука Хорватия Пол 24 12 0 0 2 0 -
    14 Любичич Роберт Австрия Пол 23 12 1 1 1 0 € 2.5 млн.
    46 Батурина Мартин Хорватия Пол 20 11 0 0 2 0 -
    27 Мишич Йосип Хорватия Пол 28 11 0 0 4 0 -
    8 Гояк Амер Босния и Герцеговина Пол 26 4 0 0 1 0 € 4.5 млн.
    31 Булат Марко Хорватия Пол 21 3 0 0 0 0 -
    66 Дилавер Эмир Австрия Пол 31 1 0 0 1 0 € 1.5 млн.
    21 Петкович Бруно Хорватия Нап 28 12 4 2 2 0 € 1 млн.
    77 Шпикич Дарио Хорватия Нап 23 12 0 0 0 0 -
    18 Дрмич Йосип Швейцария Хорватия Нап 30 11 2 1 0 0 € 1 млн.
    70 Менало Лука Босния и Герцеговина Нап 26 4 0 1 0 0 -
    12 Бочкай Петар Хорватия Нап 26 4 1 0 0 0 -
    20 Марин Антонио Хорватия Нап 22 1 0 0 1 0 -
    33 Невистич Иван Хорватия Вра 24 - - - - - -
    1 Загорац Даниэль Хорватия Вра 36 - - - - - -
    3 Стефули Даниэль Хорватия Защ 23 - - - - - -
    24 Толич Марко Хорватия Пол 26 - - - - - -
    41 Рукавина Габриэль Хорватия Нап 19 - - - - - € 0.6 млн.
    Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 7
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