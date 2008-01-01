Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|40
|Ливакович Доминик
|Вра
|28
|12
|0
|0
|0
|0
|-
|13
|Ристовски Стефан
|Защ
|31
|11
|0
|2
|1
|0
|€ 3 млн.
|56
|Перич Дино
|Защ
|28
|11
|1
|0
|1
|0
|-
|2
|Мохаррами Садех
|Защ
|27
|10
|0
|1
|5
|0
|-
|37
|Шутало Йосип
|Защ
|23
|7
|0
|0
|0
|0
|-
|31
|Шутало Бошко
|Защ
|23
|4
|0
|0
|0
|0
|€ 3 млн.
|28
|Теофил-Катерин Кевин
|Защ
|33
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 4 млн.
|16
|Адеми Ариян
|Пол
|31
|12
|2
|1
|4
|0
|-
|17
|Иванушец Лука
|Пол
|24
|12
|0
|0
|2
|0
|-
|14
|Любичич Роберт
|Пол
|23
|12
|1
|1
|1
|0
|€ 2.5 млн.
|46
|Батурина Мартин
|Пол
|20
|11
|0
|0
|2
|0
|-
|27
|Мишич Йосип
|Пол
|28
|11
|0
|0
|4
|0
|-
|8
|Гояк Амер
|Пол
|26
|4
|0
|0
|1
|0
|€ 4.5 млн.
|31
|Булат Марко
|Пол
|21
|3
|0
|0
|0
|0
|-
|66
|Дилавер Эмир
|Пол
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|€ 1.5 млн.
|21
|Петкович Бруно
|Нап
|28
|12
|4
|2
|2
|0
|€ 1 млн.
|77
|Шпикич Дарио
|Нап
|23
|12
|0
|0
|0
|0
|-
|18
|Дрмич Йосип
|Нап
|30
|11
|2
|1
|0
|0
|€ 1 млн.
|70
|Менало Лука
|Нап
|26
|4
|0
|1
|0
|0
|-
|12
|Бочкай Петар
|Нап
|26
|4
|1
|0
|0
|0
|-
|20
|Марин Антонио
|Нап
|22
|1
|0
|0
|1
|0
|-
|33
|Невистич Иван
|Вра
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|Загорац Даниэль
|Вра
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Стефули Даниэль
|Защ
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|Толич Марко
|Пол
|26
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|41
|Рукавина Габриэль
|Нап
|19
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.6 млн.
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 7, полузащитников: 9, нападающих: 7