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Хорватия. Футбольная лига
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Динамо Загреб
Состав
€ 75 млн
Динамо Загреб - состав команды
Загреб
Хорватия. Футбольная лига
Стадион:
Максимир
Сайт:
http://gnkdinamo.hr/
Тренер:
Марио Ковачевич
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
24
Котарски Доминик
Вра
26
€ 5 млн
33
Невистич Иван
Вра
28
€ 0.5 млн
44
Филипович Иван
Вра
31
€ 0.35 млн
1
Загорац Даниэль
Вра
39
€ 0.05 млн
36
Домингес Серджи
Защ
21
€ 9 млн
26
Маккена Скотт
Защ
29
€ 4 млн
6
Радельич Степан
Защ
29
€ 2.8 млн
22
Перес Винлёф Маттео
Защ
20
€ 2.5 млн
25
Валинчич Морис
Защ
23
€ 2.5 млн
3
Года Бруно
Защ
28
€ 1.5 млн
28
Теофил-Катерин Кевин
Защ
36
€ 0.1 млн
13
Paul Bismarck Tabinas
Защ
-
4
Беннасер Исмаэль
Пол
28
€ 8 млн
17
Иванушец Лука
Пол
27
€ 3 млн
5
Кравцов Кирилл
Пол
24
€ 1.2 млн
8
Зайц Миха
Пол
32
€ 1.2 млн
27
Мишич Йосип
Пол
32
€ 1 млн
20
Мудражия Роберт
Пол
29
€ 0.9 млн
80
Качавенда Лукас
Пол
23
€ 0.6 млн
77
Нсоки Ноа
Пол
19
-
9
Бельо Дион
Нап
24
€ 12 млн
10
Стойкович Лука
Нап
22
€ 7 млн
11
Ходжа Арбер
Нап
27
€ 3 млн
71
Бакрар Монсеф
Нап
25
€ 3 млн
21
Лисица Матео
Нап
23
€ 1.5 млн
23
Альмена Икер
Нап
22
€ 1.2 млн
30
Топич Фран
Нап
22
€ 1 млн
99
Оршич Мислав
Нап
33
€ 0.9 млн
14
Превляк Смаил
Нап
31
€ 0.7 млн
15
Niko Galešić
Нап
-
Всего игроков: 30, из них вратарей: 4, защитников: 8, полузащитников: 8, нападающих: 10
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