Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между норвежским «Викингом» и хорватским «Динамо Загреб» пройдет 26 августа 2026 года в Ставангере на стадионе «СР-Банк Арена». Первая встреча в Загребе завершилась боевой ничьей 2:2, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Норвегии. «Динамо Загреб» подходит к ответной игре с феноменальной серией – 28 матчей без поражений, но в первом поединке пропустило два гола от «Викинга» и не сумело победить. Норвежцы, в свою очередь, дома показывают уверенную игру и забивают в семи последних матчах. Кто же завоюет право играть в группе Лиги чемпионов – хозяева, которые уже доказали, что способны огорчить загребскую оборону, или гости, чья беспроигрышная серия говорит о классе и стабильности?

Кто победит в матче

«Викинг» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою стабильную атаку. Норвежский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а его нападение забивает в семи последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. В первом матче против «Динамо Загреб» «Викинг» сумел забить два мяча на выезде, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот даже против столь организованного соперника. Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. Домашний стадион и атакующая уверенность должны помочь «Викингу» навязать борьбу фавориту, но сдержать атаку гостей, забивающих более трeх мячей в среднем за игру, будет непросто.

«Динамо Загреб» подходит к ответной встрече с колоссальным преимуществом в форме и опыте. Команда не проигрывает в 28 последних матчах, а еe атака находится в идеальном состоянии – в среднем 3,20 гола за последние пять игр, при этом хорваты забивают в восьми последних встречах подряд. Оборона гостей также действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В первом матче «Динамо» дважды вело в счeте, но упустило победу, пропустив два гола от норвежцев. Теперь загребцам предстоит выездная игра, но их длительная беспроигрышная серия и класс позволяют рассчитывать на положительный результат даже в гостях. Гости умеют забивать и контролировать ход матча, что делает их фаворитами, несмотря на ничью в первой игре.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Викинга» и его умение забивать, «Динамо Загреб» выглядит предпочтительнее благодаря огромной беспроигрышной серии, мощной атаке и более надeжной обороне. Хозяева способны отличиться, но вряд ли смогут одержать победу над столь организованным соперником. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 2:2. «Викинг» дважды забивал на выезде, но не сумел удержать преимущество. «Динамо Загреб» имеет 28-матчевую беспроигрышную серию и пропускает менее одного гола в среднем за последние пять игр, что говорит о высокой организации. Домашний фактор может помочь «Викингу», но класс и стабильность гостей перевешивают, особенно учитывая их атакующую мощь.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 0 (0%) 5 Забитых мячей 3 2.5 В среднем за матч 1.5 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига чемпионов, 4 раунд Викинг 3 : 1 Динамо Загреб Самая крупная ничья Лига чемпионов, 4 раунд Динамо Загреб 2 : 2 Викинг Лига чемпионов, 4 раунд Викинг 3 : 1 Динамо Загреб Лига чемпионов, 4 раунд Динамо Загреб 2 : 2 Викинг

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Загреб» в основное время. Длительная беспроигрышная серия хорватского клуба, его мощная атака и надeжная оборона делают его фаворитом, несмотря на ничью в первом матче. «Викинг» способен забить, но его уязвимая защита вряд ли сдержит давление гостей. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Загреб» с коэффициентом 2,80. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Викингом» и «Динамо Загреб» состоится 26 августа 2026 года в Ставангере на стадионе «СР-Банк Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.