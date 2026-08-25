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«Викинг» – «Динамо Загреб»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

25 августа 2026 10:01
Викинг - Динамо Загреб
26 авг. 2026, среда 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.80
Победа «Динамо Загреб»
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Ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между норвежским «Викингом» и хорватским «Динамо Загреб» пройдет 26 августа 2026 года в Ставангере на стадионе «СР-Банк Арена». Первая встреча в Загребе завершилась боевой ничьей 2:2, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Норвегии. «Динамо Загреб» подходит к ответной игре с феноменальной серией – 28 матчей без поражений, но в первом поединке пропустило два гола от «Викинга» и не сумело победить. Норвежцы, в свою очередь, дома показывают уверенную игру и забивают в семи последних матчах. Кто же завоюет право играть в группе Лиги чемпионов – хозяева, которые уже доказали, что способны огорчить загребскую оборону, или гости, чья беспроигрышная серия говорит о классе и стабильности?

Кто победит в матче

«Викинг» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою стабильную атаку. Норвежский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а его нападение забивает в семи последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. В первом матче против «Динамо Загреб» «Викинг» сумел забить два мяча на выезде, что говорит об умении создавать моменты у чужих ворот даже против столь организованного соперника. Однако оборона хозяев небезупречна – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, и они пропускают в трeх последних матчах. Домашний стадион и атакующая уверенность должны помочь «Викингу» навязать борьбу фавориту, но сдержать атаку гостей, забивающих более трeх мячей в среднем за игру, будет непросто.

«Динамо Загреб» подходит к ответной встрече с колоссальным преимуществом в форме и опыте. Команда не проигрывает в 28 последних матчах, а еe атака находится в идеальном состоянии – в среднем 3,20 гола за последние пять игр, при этом хорваты забивают в восьми последних встречах подряд. Оборона гостей также действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В первом матче «Динамо» дважды вело в счeте, но упустило победу, пропустив два гола от норвежцев. Теперь загребцам предстоит выездная игра, но их длительная беспроигрышная серия и класс позволяют рассчитывать на положительный результат даже в гостях. Гости умеют забивать и контролировать ход матча, что делает их фаворитами, несмотря на ничью в первой игре.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Викинга» и его умение забивать, «Динамо Загреб» выглядит предпочтительнее благодаря огромной беспроигрышной серии, мощной атаке и более надeжной обороне. Хозяева способны отличиться, но вряд ли смогут одержать победу над столь организованным соперником. Наиболее вероятный исход – победа гостей с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 2:2. «Викинг» дважды забивал на выезде, но не сумел удержать преимущество. «Динамо Загреб» имеет 28-матчевую беспроигрышную серию и пропускает менее одного гола в среднем за последние пять игр, что говорит о высокой организации. Домашний фактор может помочь «Викингу», но класс и стабильность гостей перевешивают, особенно учитывая их атакующую мощь.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
5
Забитых мячей
3
2.5
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 4 раунд
Викинг
3 : 1
26.08.2026
Динамо Загреб
Самая крупная ничья
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
2 : 2
18.08.2026
Викинг
Лига чемпионов, 4 раунд
Викинг
3 : 1
26.08.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
2 : 2
18.08.2026
Викинг

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
8
Джо Белл
ОП
29
Tobias Moi
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
10
Златко Трипич
(К) ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
22
Маттео Перес Винлёф
ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Викинг
12
Erlend Jacobsen
ВР
30
Lubomír Belko
ВР
27
J. Daland
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
24
V. Auklend
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
11
O. Visted
ЦП
18
Ruben Alte
ЦП
33
Jakob Segadal Hansen
ЦП
11
Romano Postema
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
3
Бруно Года
ЛЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
20
Роберт Мудражия
ЦП
41
Sven Šunta
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
14
Смаил Превляк
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
30
Фран Топич
РФ
4-1-3-2
1
Остбю
28
Хауген
5
Хеггхейм
6
Стенснесс
25
Фальшенер
8
Белл
29
7
Аскильдсен
10
Трипич
20
35
4-2-3-1
33
Невистич
25
Валинчич
26
Маккена
36
Домингес
22
Перес Винлёф
27
Мишич
8
Зайц
21
Лисица
10
Стойкович
11
Ходжа
9
Бельо
25
Фальшенер
27
27
25
Фальшенер
35
3
Веватне
3
Веватне
35
5
Хеггхейм
18
Бьорсхол
18
Бьорсхол
5
Хеггхейм
28
Хауген
2
Хауген
2
Хауген
28
Хауген
10
Трипич
26
26
10
Трипич
10
Стойкович
20
Мудражия
20
Мудражия
10
Стойкович
8
Зайц
80
Качавенда
80
Качавенда
8
Зайц
11
Ходжа
99
Оршич
99
Оршич
11
Ходжа
25
Валинчич
15
15
25
Валинчич
21
Лисица
30
Топич
30
Топич
21
Лисица
Остались в запасе
Викинг
Динамо Загреб
12
Erlend Jacobsen
ВР
30
Lubomír Belko
ВР
24
V. Auklend
ЦЗ
11
O. Visted
ЦП
18
Ruben Alte
ЦП
33
Jakob Segadal Hansen
ЦП
11
Romano Postema
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
6
Степан Радельич
ЦЗ
44
Иван Филипович
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
3
Бруно Года
ЛЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
12
Erlend Jacobsen
ВР
30
Lubomír Belko
ВР
24
V. Auklend
ЦЗ
11
O. Visted
ЦП
18
Ruben Alte
ЦП
33
Jakob Segadal Hansen
ЦП
11
Romano Postema
ЦФ
Остались в запасе
6
Степан Радельич
ЦЗ
44
Иван Филипович
ВР
1
Даниэль Загорац
ВР
3
Бруно Года
ЛЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
41
Sven Šunta
ЦП
14
Смаил Превляк
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Главный тренер
Марио Ковачевич
Викинг
Точно не сыграют
A. Baertelsen
ЦЗ
Ветон Бериша
ЦФ
Martin Owe Roseth
ЦЗ
Динамо Загреб
Точно не сыграют
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Загреб» в основное время. Длительная беспроигрышная серия хорватского клуба, его мощная атака и надeжная оборона делают его фаворитом, несмотря на ничью в первом матче. «Викинг» способен забить, но его уязвимая защита вряд ли сдержит давление гостей. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Загреб» с коэффициентом 2,80. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Викингом» и «Динамо Загреб» состоится 26 августа 2026 года в Ставангере на стадионе «СР-Банк Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Okko.

«Викинг» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн.

2.80
Победа «Динамо Загреб»
Сделать ставку
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Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Динамо Загреб Викинг
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