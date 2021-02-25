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    Гайд по вратарям «Краснодара». Бабурин пришел в аренду, в основе – дебютант


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    Голосов: 1
    25.02.2021 23:40
    Один воспитанник ушел в «Сочи».

    «Краснодар» активничал в последний день трансферного окна. Вратарь Денис Адамов перешел в «Сочи». Это воспитанник клуба, который даже забивал гол в матче ПФЛ. На место Адамова «Краснодар» подписал Бабурина из «Ростова». Он пришел в аренду до конца этого сезона. В тот же день в основе на игру с «Динамо» З в Лиге Европы вышел 19-летний дебютант Акгацев.

    Что за вратари сейчас есть в «Краснодаре»:

    Матвей Сафонов, 22 года. Основной вратарь, который сейчас залечивает травму. Сафонов уже играл за «Краснодар» во всех еврокубках и в матчах РПЛ. «СЭ» пишет, что травма – это не единственная причина его отсутствия в составе. Все дело в разногласиях по контракту, который схожи с историей Ивана Игнатьева.

    Евгений Городов, 35 лет. Городов успешно подменял Сафонова в матчах РПЛ, но возобновление сезона не потянул. Сначала ошибся в первой игре с «Динамо» З в Лиге Европы, потом – в кубковом матче с «Сочи». Всего Городов пропустил пять голов за два февральских матчах. На ответную игру с «Динамо» он уже не вышел.

    Егор Бабурин, 27 лет. «Ростов» в этом сезоне выиграл три игры, в которых играл Бабурин. Всего он провел в РПЛ четыре матча и пропустил четыре гола. У «Ростова» остается Песьяков – вратарь такого же уровня. Бабурин приходит в аренду в «Краснодар», чтобы добавить глубины в состав на оставшуюся часть сезона. Его рекорд по матчам за один сезон в РПЛ – 12.

    Станислав Агкацев, 19 лет. Это он залетел в состав «Краснодара» на ответную игру плей-офф Лиги Европы. До этого момента Агкацев никогда не играл в первой команде «Краснодара». Дебютировал в сезоне-2018/19 за «Краснодар-3». Сейчас постоянно выходит в составе «Краснодара-2» в ФНЛ. За десять матчей там – 22 пропущенных мяча.

    Еще есть два молодых вратаря из «Краснодара-3». Сергей Ещенко (19) и Никита Егязаров (21) еще не играли выше уровня ПФЛ.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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