Все тонкости дня Лиги чемпионов

Коротко, незаметно, но важно.

«ПСЖ» – «Реал» 3:0

• Впервые за последние 10 сезонов (455 матчей в Ла Лиге, 109 в ЛЧ) «Реал Мадрид» ушел с поля без единого удара в створ ворот.

• «Реал» проиграл с крупным счетом три из последних четырех встреч Лиги чемпионов. 0:3 от ЦСКА, 1:4 с «Аяксом» и 0:3 с «ПСЖ».

• Кейлор Навас наблюдал, как Куртуа ошибается и получает три за матч. Курта пропускает в каждой игре с февраля. Навас – не пропустил в двух матчах за «ПСЖ» ни одного гола.

• Гуйе – король. Он считается оборонительным опорником, но вчера был очень хорош на мяче: три созданных шанса (больше всех), 24 паса в финальную треть (тоже больше всех) и три удачные обводки из трех (не больше всех, да и ладно).

twit text — Invictos (@InvictosSomos) September 18, 2019

«Олимпиакос» – «Тоттенхэм» 2:2

• По воротам Льориса ударили 17 раз – очень много. Даже «Сити» пробил «Шахтеру» меньше.

• Поденсе продолжает блистать. Чаще всех на поле удачно обводил (шесть раз) – это его лучшее качество. Совершил 18 пасов в финальную треть – больше всех в команде. Создал два шанса для партнеров. Забил гол.

Но еще он много отрабатывал в обороне: и шесть возвращений владения – больше чем, у каждого защитника «Тоттенхэма». Все отборы и перехваты – на своей половине поля, на правом фланге.

Запомните его фамилию на всякий случай – Поденсе.

twit text — Unibet (@unibet) September 18, 2019

«Бавария» – «Црвена Звезда» 3:0

Левандовски забил 200 голов за «Баварию» в 249 матчах. Офигеть.

twit text — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) September 18, 2019

«Атлетико» – «Ювентус»

• 9 из последних 12 пропущенных мячей в ЛЧ «Ювентус» получил после стандартов. Два из них – вчера против «Атлтетико»

• Хосе Хименес – умница. Справился с Роналду, снял все мячи в штрафной. При этом Хименес четыре раза ударил по воротам и отдал голевую передачу. В двух последних играх у него девять нанесенных ударов. А ведь он центральный защитник.

• «Атлетико», который славится лучшей обороной в мире, в трех играх подряд пропускает по два мяча.

twit text — Invictos (@InvictosSomos) September 18, 2019

«Байер» – «Локомотив» 1:2

• Важная деталь матча – смена флангов Мариу и Жемалетдинова в перерыве. После матча Семин объяснил эту перестановку слабой обороной слева (где играл Мариу). Хаверц и Фолланд давили на Мариу, и он не справлялся. Гол «Байер» забил как раз после того, как португалец оставил Рыбуса одного против двоих.

Жемалетдинов во втором тайме дал нужный объем в обороне. Сбивал темп атак «Байера» и играл дисциплинированно. В итоге стал лучшим в команде по удачным единоборствам (да-да, даже лучше Крыховяка).

twit text — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 18, 2019

«Брюгге» – «Галатасарай» 0:0

Просто ноль-ноль.

«Шахтер» – «Манчестер Сити» 0:3.

• Защита «Сити»: Зинченко, Отаменди, Фернандиньо и Уокер (а потом Канселу).

До перехода в «Сити»: Зинченко – атакующий полузащитник, Фернандиьо – полузащитник, Уокер – правый защитник (тут все ок), Канселу – переученный вингер. Отаменди – Отаменди.

twit text — Squawka Football (@Squawka) September 14, 2019

«Динамо Загреб» – «Аталанта» 4:0

• Главная сила «Динамо» – качественный дриблинг игроков. Против «Аталанты» было 49 попыток (24 удачных). Вторая команда по обводкам в этом туре ЛЧ – «Боруссия», но у них всего 26 попыток. Кстати, «Зенит» – худшая: девять попыток, семь удачных.

Лучший на поле – Ольмо: 10 обводок. В два раза больше, чем у второго игрока на поле по успешному дриблингу.

• Как они так обводят?

Техника – основополагающее качество в академии «Динамо». К 15-ти годам, помимо 104-х технических аспектов, игрок должен освоить 24 требования к прогрессивному владению мячом. Например, быстрое принятие решения при получении мяча и быстрое оглядывание назад при развитии атаки.

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Сразу два тренера (Зидан и Покеттино) выделили интенсивность, как главную причину неудачного матча.

Зидан: «Парижане превосходили нас во всем. Главное – в интенсивности, это раздражает меня больше всего».

Покеттино: «Мы не показали должной интенсивности. Имею в виду концентрацию, агрессию. Дело в готовности бороться. Качество появится тогда, когда ты превосходишь соперника в агрессии и интенсивности».