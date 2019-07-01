Уехать из «Барселоны» в Хорватию и стать главной надеждой Испании

Ждите Олмо в топ-клубе этой зимой.

15 ноября: Дани Олмо дебютирует за основную сборную Испании и сразу забивает гол. Соперник – не самый серьезный, всего лишь сборная Мальты. Достаточно сказать, что испанцы 33 раза ударили по воротам оппонента, а в ответ получили только один.

Но одна необычная деталь в его вызове все-таки есть: Олмо приехал в сборную Испании из загребского «Динамо». Не самый стандартный клуб для одной из сильнейших сборных мира.

Зажег на молодежном ЧЕ

Все вспомнили про Олмо этим летом. До этого форвард загребского «Динамо» особо не привлекал внимание, хотя уже в прошлом сезоне немного пошумел в ЛЕ: забил два гола и сделал два ассиста.

Но в этом году Испания взяла молодежное Евро среди игроков до 21 лет. Так получилось, что команда проиграла только один матч – единственный, в котором Олмо не вышел на поле.

Во всех остальных форвард «Динамо» сильно помог команде: три гола и один ассист в четырех матчах, включая победный гол в финале в ворота сборной Германии.

Всего за один летний турнир Олмо превратился из лавочника в стабильного игрока основы. До этого он ни разу не играл все 90 минут в одном матче, да и голов вообще не забивал.

Стоп. А как такой талант оказался в Хорватии?

Дани Олмо родился в Барселоне и выбор клуба для старта карьеры для него был очевиден. В академии «Барсы» он был лучшим бомбардиром команды в четырех из шести сезонов, но все изменилось с приходом новых игроков из Кореи.

«Он ушел, потому что к нам перешли два корейских игрока – Кел Хей Чжан и Ли Сын У – вингер и центральный форвард, – рассказывает Сильва Пуч, тренер академии «Барсы». – Скажем так, в последний год он явно немного отдалился от всей команды. Он играл не очень много, меньше чем Ли и Чжан. По сути, они вытеснили его из команды: у них уже была определенная известность, поддержка СМИ. Думаю, поэтому он и ушел».

Нужно ли рассказывать, что Олмо уже давно превзошел своих корейских конкурентов: Ли Сын У сейчас числится в бельгийском «Сент-Трюйдене», а Кел Хей Чжан и вовсе вернулся в Корею и даже не играет за молодежку.

Уже зимой уедет в топ-клуб

«Думаю, мы сейчас смотрим его последние матчи в «Динамо», – говорит тренер команды Ненад Бьелица. – Он готов сделать шаг вперед этой зимой, он может выбрать любой европейский топ-клуб. Он потрясающий человек и игрок, скромный и амбициозный, всегда стремящийся учиться и развиваться».

Только в этом сезоне у Олмо уже 2+2 в шести матчах чемпионата Хорватии. Но больше всего он впечатлил в отборе в ЛЧ: там испанец забил три и отдал три голевые передачи в пяти матчах.

Вряд ли «Загреб» будет сильно грустить из-за ухода Олмо: его цена на Transfermarkt – уже 30 миллионов евро. Отец форварда постоянно рассказывает о переговорах с большими клубами: «Клуб знает, что мы хотим уйти, мы считаем, что сейчас подходящее время. Не только для самого Дани, но и для «Динамо»: они могут хорошо и интересно заработать. У Дани должен быть шанс попасть в топовый чемпионат. Есть много клубов, которые заинтересованы, но я не могу назвать или перечислить их из уважения».

При этом Олмо-старший подтвердил, что общался в Италии с «Миланом» и «еще одним топ-клубом».