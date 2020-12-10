- 10 декабря 2020
- 22:50 Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
- 3 ноября 2020
- 08:03 «Рапид» – о террористических атаках в Вене: «Надеемся, все в безопасности. Берегите себя!» 1
- 30 октября 2020
- 09:33 Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом» 1
- 00:58 Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
- 24 января 2020
- 20:42 Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк» 2
- 5 января 2020
- 10:56 ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании 3
- 18 июля 2019
- 00:46 ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом» 7
- 8 октября 2017
- 14:55 Бывший хавбек «Челси» дисквалифицирован на полгода за ставки 3
- 26 января 2017
- 11:14 УЕФА наказал «Зенит» за грубую игру в матче с «Дандолком» 11
- 8 декабря 2016
- 23:40 Лига Европы. «Маккаби» из Тель-Авива победил «Дандолк», но покинул турнир
- 25 ноября 2016
- 01:11 Лига Европы. «Алкмаар» оказался сильнее «Дандолка» 1
- 4 ноября 2016
- 17:20 Бышовец отметил количество ресурсов и возможности для ротации «Зенита»
- 09:29 Жулиано претендует на звание игрока недели в Лиге Европы 6
- 08:45 Кришито ждал более крупной победы 3
- 07:07 Витсель: «Пришлось как следует побегать, чтобы победить» 1
- 06:30 Александр Кержаков: «Зенит» хорошо реагирует на пропущенные мячи» 2
- 00:16 Нету считает, что российские клубы имели бы проблемы в матче с «Дандолком» 2
- 00:10 Луческу: «Каждая победа – это очки в рейтинге не только для «Зенита», но и для всей России» 9
- 3 ноября 2016
- 23:53 Шатов получил травму в матче против «Дандолка» и завтра пройдет медобследование 1
- 23:01 Видео Дубль Жулиано принес «Зениту» победу над «Дандолком» 11
- 22:51 Лига Европы. «Зенит» обыграл «Дандолк» и досрочно вышел из группы 23
- 20:20 Братья Кержаковы выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч против «Дандолка» 8