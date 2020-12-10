Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Ирландия. Премьер Дивизион
Команды
Дандолк
Новости
€ 400 тыс
Дандолк - новости команды
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион
Стадион:
Ориель Парк
Сайт:
http://www.dundalkfc.com/
Тренер:
Стивен О'Доннел
Состав
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Дандолк», «Наполи» упустил победу над «Реал Сосьедадом» и другие результаты
2020.12.10 22:50
Футболисты «Дандолка» не совершили ни одного фола в матче с «Арсеналом»
2020.10.30 09:33
1
Лига Европы. «Арсенал» разгромил «Дандолк», «Наполи» победил «Реал Сосьедад», «Рома» сыграла вничью с софийским ЦСКА
2020.10.30 00:58
Товарищеский матч. Дубль Сигурдссона помог ЦСКА победить «Дандолк»
2020.01.24 20:42
2
ЦСКА сыграет с ирландским «Дандолком» на сборе в Испании
2020.01.05 10:56
3
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
7
Бывший хавбек «Челси» дисквалифицирован на полгода за ставки
2017.10.08 14:55
3
УЕФА наказал «Зенит» за грубую игру в матче с «Дандолком»
2017.01.26 11:14
11
Лига Европы. «Маккаби» из Тель-Авива победил «Дандолк», но покинул турнир
2016.12.08 23:40
Лига Европы. «Алкмаар» оказался сильнее «Дандолка»
2016.11.25 01:11
1
Бышовец отметил количество ресурсов и возможности для ротации «Зенита»
2016.11.04 17:20
Кришито ждал более крупной победы
2016.11.04 08:45
3
Нету считает, что российские клубы имели бы проблемы в матче с «Дандолком»
2016.11.04 00:16
2
Луческу: «Каждая победа – это очки в рейтинге не только для «Зенита», но и для всей России»
2016.11.04 00:10
9
Шатов получил травму в матче против «Дандолка» и завтра пройдет медобследование
2016.11.03 23:53
1
Видео
Дубль Жулиано принес «Зениту» победу над «Дандолком»
2016.11.03 23:01
11
Лига Европы. «Зенит» обыграл «Дандолк» и досрочно вышел из группы
2016.11.03 22:51
24
Братья Кержаковы выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч против «Дандолка»
2016.11.03 20:20
8
«Зенит» постарается оформить досрочный выход из группы ЛЕ в матче с «Дандолком»
2016.11.03 20:05
26
«Дандолк» в Санкт-Петербурге поддержат около 50 человек
2016.11.02 21:15
2
Главный тренер «Дандолка»: «Для нас уникальный опыт играть в таком холодном климате»
2016.11.02 19:48
9
Луческу оценил форму Александра Кержакова выше, чем у Дзюбы
2016.11.02 18:59
6
Матч между «Зенитом» и «Дандолком» обслужит Банти, игру «Шальке» – «Краснодар» – Винчич
2016.10.31 15:27
«Дандолк», являющийся соперником «Зенита» по Лиге Европы, досрочно стал чемпионом Ирландии
2016.10.24 01:01
5
Александр Кержаков: «Когда Лодыгин ошибается, «Зенит» побеждает»
2016.10.23 11:36
21
Орлов: «Зенит» играл слишком вальяжно, спокойно, размеренно»
2016.10.21 11:00
4
Тренер «Дандолка»: «Зенит» наказал нас за ошибку»
2016.10.21 06:05
4
Ловчев: «Зениту» не хватает плетки. Даже после такой победы игрокам надо делать втык»
2016.10.21 01:45
11
Видео
Кришито: «Лодыгин расстроен из-за своей ошибки, но такое может случиться с каждым»
2016.10.21 01:34
18
Луческу: «У «Зенита» нет приоритета между РФПЛ и Лигой Европы»
2016.10.21 00:50
4
1
2
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
4
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+