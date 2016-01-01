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Ирландия. Премьер Дивизион
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Дандолк
Результаты
€ 400 тыс
Дандолк - результаты матчей
Дандолк
Ирландия. Премьер Дивизион
Стадион:
Ориель Парк
Сайт:
http://www.dundalkfc.com/
Тренер:
Стивен О'Доннел
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Результаты
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Ирландия. Премьер Дивизион. 2026
Ирландия. Премьер Дивизион. 2024
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Лига чемпионов. 2016/2017
Лига чемпионов. 2015/2016
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига Европы. 2010/2011
14.09 | 21:45
Дандолк
0 : 4
Сент-Патрикс
11.09 | 21:45
Уотерфорд
1 : 1
Дандолк
28.08 | 22:00
Дроэда Юнайтед
2 : 3
Дандолк
21.08 | 21:45
Дандолк
1 : 2
Голуэй Юнайтед
07.08 | 22:00
Шэмрок Роверс
3 : 2
Дандолк
31.07 | 21:45
Дандолк
1 : 1
Слайго Роверс
24.07 | 22:00
Сент-Патрикс
1 : 1
Дандолк
10.07 | 21:45
Дандолк
1 : 2
Дроэда Юнайтед
03.07 | 22:00
Шелбурн
2 : 1
Дандолк
26.06 | 21:45
Дандолк
2 : 3
Уотерфорд
19.06 | 22:00
Богемианс
1 : 2
Дандолк
12.06 | 21:45
Голуэй Юнайтед
0 : 1
Дандолк
29.05 | 21:45
Дандолк
2 : 1
Дерри Сити
22.05 | 22:00
Дроэда Юнайтед
1 : 1
Дандолк
15.05 | 22:00
Дандолк
1 : 0
Шэмрок Роверс
08.05 | 21:45
Дандолк
1 : 3
Богемианс
04.05 | 19:00
Уотерфорд
3 : 3
Дандолк
01.05 | 21:45
Дандолк
1 : 2
Шелбурн
25.04 | 21:45
Слайго Роверс
2 : 0
Дандолк
17.04 | 21:45
Дандолк
2 : 1
Голуэй Юнайтед
10.04 | 21:45
Дерри Сити
2 : 2
Дандолк
06.04 | 19:00
Дандолк
2 : 0
Сент-Патрикс
03.04 | 21:45
Шелбурн
2 : 3
Дандолк
20.03 | 23:00
Богемианс
1 : 1
Дандолк
16.03 | 22:45
Дандолк
1 : 0
Слайго Роверс
13.03 | 22:45
Дандолк
5 : 0
Уотерфорд
06.03 | 22:45
Голуэй Юнайтед
2 : 2
Дандолк
27.02 | 22:45
Сент-Патрикс
4 : 0
Дандолк
23.02 | 23:00
Шэмрок Роверс
1 : 1
Дандолк
20.02 | 23:00
Дандолк
1 : 1
Дроэда Юнайтед
13.02 | 22:45
Дерри Сити
2 : 2
Дандолк
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