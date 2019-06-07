-
07.06.2019 20:34Мадридский «Реал» готовится к подписанию бельгийского полузащитника «Челси» Эдена Азара. В официальном магазине «Реала», который располагается в аэропорту Барселоны, начали продажу футболок с фамилией игрока.Об этом сообщает ряд футбольных изданий Ис
-
22.03.2019 19:11Матч Бельгия Россия и тупые отмазки Отборочный матч к Чемпионату Европы по футболу между сборной Бельгией и сборной России вышел откровенно не удачным для российских футболистов. Проиграли 3-1 и это только начало, начало той истерии после матча
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
06.06.2016 18:55Ближайший Евро станет дебютным для целого ряда выдающихся футболистов. Кто-то из них еще молод, кто-то уже имеет в активе золото чемпионата мира, а кто-то ждал этот шанс всю свою карьеру. И каждый из них едет на турнир со своей уникальной мотивацией.3
-
-