Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Китай. Суперлига
Команды
Бейджин Гуоань
Новости
€ 4 млн
Бейджин Гуоань - новости команды
Пекин
Китай. Суперлига
Стадион:
Пролетарий
Сайт:
http://fcguoan.sina.com.cn/
Тренер:
Рамиро Амарелле
Состав
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Российский игрок забил 4-й гол в чемпионате Китая и спас свою команду от поражения
27 июля
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
11 января
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил лидера чемпионата Китая и поднялся на первое место
2025.07.19 16:38
3
«Шэньхуа» Слуцкого на 93-й минуте упустил в большинстве победу во Всекитайском дерби (2:2)
2025.03.01 16:43
«Шэньхуа» Слуцкого вышел в полуфинал Кубка Китая
2024.08.22 18:42
2
Первое поражение Слуцкого в Китае: «Шанхай Шэньхуа» проиграл «Бейджин Гуоань», пропустив на 97-й минуте
2024.08.04 16:38
4
«Шанхай Шэньхуа» потерял первые очки под руководством Слуцкого
2024.04.13 17:37
1
«Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае
2021.11.06 13:54
4
«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу
2021.06.18 15:49
9
Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться»
2021.04.03 08:44
1
Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники»
2021.03.05 12:59
3
Фото
Билич – главный тренер «Бэйцзин Гоань»
2021.01.06 10:37
1
Защитник «Динамо» Шунич перешел в китайский клуб
2020.09.15 14:06
1
«СЭ»: Шунич уйдет за 350 тысяч в «Бейджин Гуоань»
2020.09.11 19:12
4
«Барселона» планировала арендовать Бакамбу, но отказала игроку, когда тот летел в Испанию
2020.01.31 07:44
3
Журналист Сергей Егоров: «Не существует вероятности, при которой «Бейджин» не выкупит у «Спартака» Фернандо»
2020.01.11 15:25
6
«Спорт Экспресс»: нет юридических оснований для возвращения Фернандо в «Спартак»
2020.01.08 20:21
8
Журналист Егоров: «Бейджин Гуоань» не может отказаться от выкупа Фернандо
2020.01.02 13:34
12
Transfermarkt: Фернандо вернется в «Спартак». «Бейджин Гуоань» отказался от его выкупа
2020.01.02 10:20
22
«Чемпионат»: ЦСКА не смог договориться о переходе форварда «Бейджин Гуоань» Бакамбу
2019.11.25 16:55
10
Фернандо – о задержании водителя с наркотиками: «Лекарство предназначалось для моего тестя»
2019.09.08 19:15
3
Водитель экс-хавбека «Спартака» Фернандо арестован за провоз наркотиков в Россию
2019.09.03 08:44
15
Цорн: «Фернандо сам хотел уйти. За год в Китае он заработает столько, сколько в «Спартаке» за три»
2019.08.15 12:17
6
Цорн – о трансфере Фернандо: «Для «Спартака» это историческая сделка – она вошла в топ-3 по объему вырученных денег»
2019.07.31 22:47
14
Видео
Фернандо: «Спартак» – моя семья. Тяжело говорить «до свидания»
2019.07.30 22:12
17
Фото
«Спартак» объявил об уходе Фернандо в «Бейджин Гуоань»
2019.07.30 13:17
72
«СЭ»: «Спартак» согласился продать Фернандо в «Бейджин Гуоань» за 15 миллионов
2019.07.30 00:00
32
TransferMarkt China: Фернандо может перейти в «Бейджин Гуоань»
2019.07.29 17:59
12
Три китайских клуба интересуются Бэйлом
2019.07.22 07:51
2
Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграл вничью с «Бейджин», ЦСКА обыграл «Нордшелланд»
2019.01.29 21:07
3
1
2
3
Главные новости
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
2
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+