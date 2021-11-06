- 6 ноября 2021
- 13:54 «Барселона» интересуется Бакамбу. Он с 2018 года играет в Китае 4
- 18 июня 2021
- 15:49 «Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу 10
- 3 апреля 2021
- 08:44 Фетисов – о Фернандо: «Приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о «Спартаке» и даже желают вернуться» 1
- 5 марта 2021
- 12:59 Промес: «Из чемпионского состава «Спартака» вернул бы Фернандо. В команде должны быть волшебники» 3
- 6 января 2021
- 10:37 Фото Билич – главный тренер «Бэйцзин Гоань» 1
- 15 сентября 2020
- 14:06 Защитник «Динамо» Шунич перешел в китайский клуб 1
- 11 сентября 2020
- 19:12 «СЭ»: Шунич уйдет за 350 тысяч в «Бейджин Гуоань» 4
- 31 января 2020
- 07:44 «Барселона» планировала арендовать Бакамбу, но отказала игроку, когда тот летел в Испанию 3
- 11 января 2020
- 15:25 Журналист Сергей Егоров: «Не существует вероятности, при которой «Бейджин» не выкупит у «Спартака» Фернандо» 6
- 8 января 2020
- 20:21 «Спорт Экспресс»: нет юридических оснований для возвращения Фернандо в «Спартак» 8
- 2 января 2020
- 13:34 Журналист Егоров: «Бейджин Гуоань» не может отказаться от выкупа Фернандо 12
- 10:20 Transfermarkt: Фернандо вернется в «Спартак». «Бейджин Гуоань» отказался от его выкупа 22
- 25 ноября 2019
- 16:55 «Чемпионат»: ЦСКА не смог договориться о переходе форварда «Бейджин Гуоань» Бакамбу 10
- 8 сентября 2019
- 19:15 Фернандо – о задержании водителя с наркотиками: «Лекарство предназначалось для моего тестя» 4
- 3 сентября 2019
- 08:44 Водитель экс-хавбека «Спартака» Фернандо арестован за провоз наркотиков в Россию 15
- 15 августа 2019
- 12:17 Цорн: «Фернандо сам хотел уйти. За год в Китае он заработает столько, сколько в «Спартаке» за три» 6
- 31 июля 2019
- 22:47 Цорн – о трансфере Фернандо: «Для «Спартака» это историческая сделка – она вошла в топ-3 по объему вырученных денег» 14
- 30 июля 2019
- 22:12 Видео Фернандо: «Спартак» – моя семья. Тяжело говорить «до свидания» 17
- 13:17 Фото «Спартак» объявил об уходе Фернандо в «Бейджин Гуоань» 72
- 00:00 «СЭ»: «Спартак» согласился продать Фернандо в «Бейджин Гуоань» за 15 миллионов 34
- 29 июля 2019
- 17:59 TransferMarkt China: Фернандо может перейти в «Бейджин Гуоань» 12
- 22 июля 2019
- 07:51 Три китайских клуба интересуются Бэйлом 2
- 29 января 2019
- 21:07 Товарищеские матчи. «Краснодар» сыграл вничью с «Бейджин», ЦСКА обыграл «Нордшелланд» 3
- 20 января 2019
- 16:49 Бакамбу может перейти из «Бейджин Гуоань» в «Барселону» 1
- 8 января 2019
- 19:34 Sky Sports: Дембеле перейдет из «Тоттенхэма» в клуб китайской лиги 1
- 19 октября 2018
- 11:09 Кесси входит в интересы «ПСЖ» и китайского клуба
- 1 марта 2018
- 14:40 Фото Бакамбу официально перешел в «Бейджин Гуоань» и стал самым дорогим африканцем в истории 5
- 20 февраля 2018
- 07:16 «Лас-Пальмас» продал Виеру в Китай за 23 миллиона 2
- 27 января 2018
- 09:03 «Рома» отказалась продать Наингголана в Китай за 50 миллионов
- 26 января 2018
- 19:04 «Бейджин Гуоань» готов купить Наингголана за 50 миллионов