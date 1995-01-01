TransferMarkt China: Фернандо может перейти в «Бейджин Гуоань»

По информации твиттер-аккаунта TransferMarkt China, центральный полузащитник «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в китайском клубе «Бейджин Гуоань».

Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Шанхай Шэньхуа» и «Дженоа».