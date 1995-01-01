TransferMarkt China: Фернандо может перейти в «Бейджин Гуоань»

Если ещё Фернандо уйдёт, играть будет вообще некому.
По информации твиттер-аккаунта TransferMarkt China, центральный полузащитник «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в китайском клубе «Бейджин Гуоань».
Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Шанхай Шэньхуа» и «Дженоа».
- 27-летний игрок перешел в «Спартак» из «Сампдории» летом 2016 года за 12,5 миллиона евро.
- В составе москвичей футболист провел 98 матчей, забил 12 голов, сделал 10 результативных передач, стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.
Источник: Твиттер-аккаунт TransferMarkt China
Твиттер о трансферах китайских клубов. Отдельное подразделение известного немецкого сайта Transfermarkt. Число подписчиков – 11,2 тысячи.