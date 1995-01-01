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    TransferMarkt China: Фернандо может перейти в «Бейджин Гуоань»

    По информации твиттер-аккаунта TransferMarkt China, центральный полузащитник «Спартака» Фернандо может продолжить карьеру в китайском клубе «Бейджин Гуоань».

    Ранее сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Шанхай Шэньхуа» и «Дженоа».

    • 27-летний игрок перешел в «Спартак» из «Сампдории» летом 2016 года за 12,5 миллиона евро.
    • В составе москвичей футболист провел 98 матчей, забил 12 голов, сделал 10 результативных передач, стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

    Источник: Твиттер-аккаунт TransferMarkt China

    Твиттер о трансферах китайских клубов. Отдельное подразделение известного немецкого сайта Transfermarkt. Число подписчиков – 11,2 тысячи.

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +762

      Boeung777 38 секунд назад

      Если ещё Фернандо уйдёт, играть будет вообще некому.

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      Рейтинг: +20025

      gol_kak_sokol 2 минуты назад

      Федун решил выйти в кэш, распродав команду, и набрать серость, как сам пиджак.

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