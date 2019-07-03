Sport24: Фернандо близок к переходу в «Шанхай Шеньхуа»

Ну это полный пиииипец,,,,всех кто чего стоит на продажу,,,,продали Антоху,,,,продали Зе,,,,,,,а покупок равноценных нет,,,,,так теперь и Фернандо,,,,кто играть то будет,,,,,,Цорн напару с Федуном?????
«Спартак» ведет переговоры с «Шанхай Шеньхуа» по Фернандо.
Бразильский полузащитник близок к переезду в чемпионат Китая.
По информации источника, азиатская сторона рассчитывает на сумму трансфера в размере 15 миллионов евро.
- Фернандо перешел в «Спартак» из «Сампдории» в 2016 году за 12,5 миллионов евро.
- Контракт бразильца рассчитан до лета 2021 года.