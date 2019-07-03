Sport24: Фернандо близок к переходу в «Шанхай Шеньхуа»

«Спартак» ведет переговоры с «Шанхай Шеньхуа» по Фернандо.

Бразильский полузащитник близок к переезду в чемпионат Китая.

По информации источника, азиатская сторона рассчитывает на сумму трансфера в размере 15 миллионов евро.