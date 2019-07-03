Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Sport24: Фернандо близок к переходу в «Шанхай Шеньхуа»

    «Спартак» ведет переговоры с «Шанхай Шеньхуа» по Фернандо.

    Бразильский полузащитник близок к переезду в чемпионат Китая.

    По информации источника, азиатская сторона рассчитывает на сумму трансфера в размере 15 миллионов евро.

    • Фернандо перешел в «Спартак» из «Сампдории» в 2016 году за 12,5 миллионов евро.
    • Контракт бразильца рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:48
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9548

      slavutiq70 12 секунд назад

      Ну это полный пиииипец,,,,всех кто чего стоит на продажу,,,,продали Антоху,,,,продали Зе,,,,,,,а покупок равноценных нет,,,,,так теперь и Фернандо,,,,кто играть то будет,,,,,,Цорн напару с Федуном?????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1204

      Фанат Рубина 6 минут назад

      надо продавать. но попробовать выторговать млн на 5 больше!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1204

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 4 минуты назад

      но вывод такой что если продадут то спартак самоуничтожиться от борьбы за чемпионство и лч да и может ле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5982

      Eddyson 24 минуты назад

      Ну что тут сказать...
      - Возможно, Фернандо в свете последних событий сам не хочет оставаться, понимая, что нихрена не светит с таким составом;
      - Может быть, агент Ломовицкого опять лёньку шантажирует;
      - федун окончательно тронулся и цорна нанимал исключительно для распродажи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6665

      KLIM777 33 минуты назад

      готовитесь к новому лимиту)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +541

      Grag 48 минут назад

      Кто играть-то будет???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17821

      oyabun 1 час назад

      Четко видна цель руководства Спартака всех кто хоть чего то стоит распродать и приравнять команду к Динамо (не в обиду динамовским болельщикам). Только вот совсем тоскливо будет наблюдать за первенством всего 4-х команд - Зенит, ЦСКА, Локо и Краснодар. Ау, арабские шейхи?! Обратите внимание на скромный московский клуб, купите уже..

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1455

      zritelx > oyabun 48 минут назад

      Полностью согласен, читай последние интервью Федуна, даже болельщики других клубов понимают -премьер-лиге нужен сильный Спартак, цель которого только 1 место- только в жесткой конкуренции возрастет уровень российского футбола.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1204

      Фанат Рубина > oyabun 3 минуты назад

      не пусть они лучше купят не скромный казанский клуб!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4971

      piligrim1986 1 час назад

      15 маловато, с кятайцев можно и 20 запросить, только если никого потом не покупать, то как задачи на сезон выполнять? гулиевым и жано?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17821

      oyabun > piligrim1986 1 час назад

      забыл еще нашего суперзабивного бомбардира с новеньким 5-летним контрактом - Мелкадзе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4971

      piligrim1986 > oyabun 59 минут назад

      точняк, он все решит)))) и илюша))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15815

      VVM1964 1 час назад

      Федун решил продать Спартак не дожидаясь 2021 года ((( , или если быть точнее распродать в розницу (((

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4971

      piligrim1986 > VVM1964 1 час назад

      ну да, потом сплавить остатки болельщикам))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1604

      TOMSON > VVM1964 11 минут назад

      Ну тут же кричали «Федун на выход». Вот он похоже решил уйти

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79047
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72135
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru