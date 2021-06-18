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    «Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу

    Форвард «Бейджин Гуоань» Седрик Бакамбу стал трансферной целью «Краснодара».

    По информации Sport24, футболист раздумывает над сменой команды этим летом, и российский клуб хочет воспользоваться ситуацией.

    • 30-летний Бакамбу известен по выступлениям за «Вильярреал» в период с 2015 по 2018 год.
    • Его контракт с «Бейджин Гуоань» истекает в декабре.
    • В составе китайской команды нападающий забил 55 голов и сделал 21 ассист в 78 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:49
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3723

      AtticusFinch 2 минуты назад

      Сейчас купят Бакамбу и будет он получать 5 лямов евро в год, а рядом с ним играть Шапи и Игнатьев за 200 000 рублей - а потом будут все вонять , что наши молодым только деньги подавай)

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      Рейтинг: +1705

      acor94 3 минуты назад

      Сначала гончаренко в ЦСКА хлам собирал, теперь и в Краснодар...
      Гнать его, берите Гаттузо!

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      Рейтинг: +435

      99-й 33 минуты назад

      У краснодара строгий ценз 30+ либо?

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