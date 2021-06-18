«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу

Форвард «Бейджин Гуоань» Седрик Бакамбу стал трансферной целью «Краснодара».
По информации Sport24, футболист раздумывает над сменой команды этим летом, и российский клуб хочет воспользоваться ситуацией.
- 30-летний Бакамбу известен по выступлениям за «Вильярреал» в период с 2015 по 2018 год.
- Его контракт с «Бейджин Гуоань» истекает в декабре.
- В составе китайской команды нападающий забил 55 голов и сделал 21 ассист в 78 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.
Источник: Sport24