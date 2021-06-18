Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу

«Краснодар» интересуется экс-нападающим «Вильярреала» Бакамбу

18 июня 2021, 15:49
9

Форвард «Бейджин Гуоань» Седрик Бакамбу стал трансферной целью «Краснодара».

По информации Sport24, футболист раздумывает над сменой команды этим летом, и российский клуб хочет воспользоваться ситуацией.

  • 30-летний Бакамбу известен по выступлениям за «Вильярреал» в период с 2015 по 2018 год.
  • Его контракт с «Бейджин Гуоань» истекает в декабре.
  • В составе китайской команды нападающий забил 55 голов и сделал 21 ассист в 78 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 15 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Бейджин Гуоань Бакамбу Седрик
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
99-й
1624021699
У краснодара строгий ценз 30+ либо?
Ответить
acor94
1624023506
Сначала гончаренко в ЦСКА хлам собирал, теперь и в Краснодар... Гнать его, берите Гаттузо!
Ответить
ArReal
1624023567
Сейчас купят Бакамбу и будет он получать 5 лямов евро в год, а рядом с ним играть Шапи и Игнатьев за 200 000 рублей - а потом будут все вонять , что наши молодым только деньги подавай)
Ответить
Сильвербой
1624024957
Галицкий отупел в одночасье??? То что Гончаренко деградировал за время пребывания в ЦСКА, это однозначно, иначе не вижу причин подписания всякой неликвидной шушеры!!!
Ответить
Sancho010365
1624036505
Приятно, что многие переживают и жаль за моих земляков, не один раз говорил, готов к Вам присоединиться. Наш Шахтёр Д. купил сегодня 20-и летнего Лассину Траорэ у Аякса, моща!. Ахметов смог, а Галицкий нет, вопрос. У нашего Шахтёра неплохое руководство, редко ошибаются в игроках не без помощи в Европе и Бразилии и своя школа какая (Зинченко, Малиновский, Ракитский). Тренера солидные. За Краснодар болею, поэтому и пишу, без обид.
Ответить
inzek
1624050093
странный выбор..если только за копейки
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
2
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
5
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
27
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
5
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
27
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
7
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
18
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+