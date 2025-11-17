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Испания. Сегунда
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Альмерия
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€ 52 млн
Альмерия - новости команды
Альмерия
Испания. Сегунда
Стадион:
Медитерранео
Сайт:
http://www.udalmeriasad.com
Тренер:
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Роналду прокомментировал покупку акций испанского клуба
26 февраля
1
Роналду стал совладельцем испанского клуба
26 февраля
«Зенит» летом пытался купить Луиса Суареса
2025.11.17 15:30
3
Фото
«Спортинг» купил Луиса Суареса на замену Дьекерешу
2025.07.28 22:00
«Реал» купил марокканского нападающего
2025.07.12 16:47
2
Определились финалисты плей-офф за последнюю путевку в Примеру
2025.06.13 08:57
В Сегунде определился второй клуб, вышедший в Примеру, и все участники плей-офф
2025.06.03 10:56
1
Роналду может стать совладельцем испанского клуба
2025.05.16 20:00
Фото
«Реал», «Барселона» и «Атлетико» узнали соперников по 1/8 финала Кубка Испании
2025.01.08 16:08
3
Фото
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
2024.09.12 12:05
2
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
2024.09.11 16:08
2
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
2024.09.04 21:34
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
2024.09.04 19:19
3
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
2024.07.15 03:53
8
Видео
Воспитанник «Реала» спас тонущего ребенка во время отпуска на Мальдивах
2024.06.16 16:20
Примера. «Барселона» победила «Альмерию» (2:0) и закрепилась на 2-м месте
2024.05.17 00:23
Трансляция
«Альмерия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2024
2024.05.16 09:25
«Альмерия» – «Барселона» прогноз на матч 36 тура чемпионата Испании, 16 мая
2024.05.16 09:12
Трансляция
«Бетис» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024
2024.05.12 10:37
Трансляция
«Райо Вальекано» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024
2024.05.05 11:08
Трансляция
«Альмерия» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
2024.04.27 10:25
Трансляция
«Альмерия» – «Вильярреал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
2024.04.21 11:06
Трансляция
«Реал Сосьедад» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
2024.04.14 13:01
«Реал Сосьедад» – «Альмерия»: прогноз на матч 31 тура Примеры, 14 апреля
2024.04.14 10:01
Трансляция
«Альмерия» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
2024.03.30 11:03
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