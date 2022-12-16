- 26 февраля
- 23:30 «Я очень зол, этому нет оправданий»: Хави прокомментировал поражение от «Альмерии» 5
- 22:21 Примера. «Барселона» проиграла одному из аутсайдеров лиги 5
- 24 января
- 01:00 Примера. «Валенсия» упустила победу над «Альмерией» (2:2)
- 15 января
- 20:08 Примера. «Атлетико» не смог обыграть «Альмерию»
- 8 января
- 18:18 Давид Силва забил в день рождения и установил рекорд Примеры
- 16 декабря 2022
- 20:55 Товарищеский матч. «Торино» сыграл вничью с «Альмерией» (1:1), Миранчук вышел в основе
- 6 ноября 2022
- 09:19 «Легенда». Хави прокомментировал конец игровой карьеры Пике
- 00:56 Примера. «Барселона» победила «Альмерию» в прощальном матче Пике
- 5 ноября 2022
- 23:50 Левандовски в матче с «Альмерией» пробил мимо с пенальти. Это прощальная игра Пике
- 20:00 Где смотреть «Барселона» – «Альмерия»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 5 ноября
- 1 сентября 2022
- 20:29 Фото «Реал Сосьедад» купил нигерийского форварда за 20 миллионов
- 28 августа 2022
- 00:57 Примера. «Севилья» проиграла «Альмерии» и идет без побед
- 15 августа 2022
- 07:24 «Реал» 14 сезонов подряд не проигрывает в стартовом туре Примеры. Это второй результат в истории 1
- 00:57 Примера. «Реал» одержал волевую победу над «Альмерией» 2
- 14 августа 2022
- 22:30 Трансляция Где смотреть «Альмерия» – «Реал»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 14 августа
- 4 августа 2022
- 11:19 «Боруссия» Д претендует на Садика. Год назад его пытались купить «Спартак» и «Краснодар»
- 13 июня 2022
- 22:49 «Альмерия» заработает 15-20 миллионов на трансфере Нуньеса в «Ливерпуль»
- 30 мая 2022
- 07:46 «Альмерия» и «Вальядолид» вышли в Примеру
- 17 июня 2021
- 20:43 AS: «Спартак» предложил 16 миллионов за форварда «Альмерии» Садика. Испанцы требуют почти вдвое больше 13
- 3 февраля 2021
- 00:54 Кубок Испании. Окампос принес «Севилье» победу над «Альмерией»