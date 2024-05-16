В 36 туре чемпионата Испании «Альмерия» дома примет «Барселону». Игра пройдет в четверг, 16 мая, начнется в 22:30 по московскому времени.

«Альмерия»

Команда занимает последнее, 20 место в турнирной таблице, имеет в своем активе 17 очков. «Альмерия» выиграла две встречи, в 11 матчах сыграла вничью и потерпела 22 поражения. Коллектив забил 35 голов и пропустил 70 мячей.

В предыдущем матче «Альмерия» уступила «Бетису» со счетом 2:3.

«Барселона»

Каталонцы идут на втором месте в турнирной таблице с 76 очками. Команда выиграла 23 матча, в семи поединках сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Барселона» забила 72 гола и пропустила 43 мяча.

В предыдущем матче подопечные Хави обыграли «Реал Сосьедад» со счетом 2:0.

Прогноз на матч «Альмерия» – «Барселона»

В последних трех очных встречах «Барселона» выиграла два матча, еще в одной игре победила «Альмерия». В предстоящем поединке поставим на каталонцев. Наш прогноз – победа «Барселоны» (1.40).