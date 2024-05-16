Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • «Альмерия» – «Барселона» прогноз на матч 36 тура чемпионата Испании, 16 мая

    «Альмерия» – «Барселона» прогноз на матч 36 тура чемпионата Испании, 16 мая

    В 36 туре чемпионата Испании «Альмерия» дома примет «Барселону». Игра пройдет в четверг, 16 мая, начнется в 22:30 по московскому времени.

    «Альмерия»

    Команда занимает последнее, 20 место в турнирной таблице, имеет в своем активе 17 очков. «Альмерия» выиграла две встречи, в 11 матчах сыграла вничью и потерпела 22 поражения. Коллектив забил 35 голов и пропустил 70 мячей.

    В предыдущем матче «Альмерия» уступила «Бетису» со счетом 2:3.

    «Барселона»

    Каталонцы идут на втором месте в турнирной таблице с 76 очками. Команда выиграла 23 матча, в семи поединках сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Барселона» забила 72 гола и пропустила 43 мяча.

    В предыдущем матче подопечные Хави обыграли «Реал Сосьедад» со счетом 2:0.

    Прогноз на матч «Альмерия»«Барселона»

    В последних трех очных встречах «Барселона» выиграла два матча, еще в одной игре победила «Альмерия». В предстоящем поединке поставим на каталонцев. Наш прогноз – победа «Барселоны» (1.40).

    Новости по теме
    «Альмерия» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:12
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+