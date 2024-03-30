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    • «Альмерия» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    «Альмерия» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Альмерия
    30.03.2024, суббота, 18:15
    Испания. Примера, 30 тур
    0 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Осасуна
    2' Х. Мануэль Арнайц
    9' А. Будимир
    61' И. Муньос
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Альмерия
    25
    Луиш Максимиану
    ВР
    3
    Эдгар Гонсалес
    ЦЗ
    22
    Сесар Монтес
    ЦЗ
    16
    Александар Радованович
    ЦЗ
    20
    Алехандро Сентельес
    ЦЗ
    18
    Марк Пубиль
    ПЗ
    5
    Лукас Робертоне
    (К) ЦП
    8
    Хонатан Виера
    АП
    7
    Ларджи Рамазани
    ЛВ
    19
    Серхио Аррибас
    ПВ
    29
    Марко Милованович
    ЦФ
    Главный тренер
    Гаиска Гаритано
    Осасуна
    1
    Серхио Эррера
    (К) ВР
    3
    Хуан Крус
    ЛЗ
    24
    Алехандро Катена
    ЦЗ
    28
    Хорхе Эррандо
    ЦЗ
    12
    Хесус Аресо
    ПЗ
    34
    Икер Муньос
    ОП
    7
    Хон Монкайола
    ЦП
    16
    Мойзес Гомес
    ЛВ
    14
    Рубен Гарсия
    ЛВ
    17
    Анте Будимир
    ЦФ
    20
    Хосе Мануэль Арнайц
    ЦФ
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    Альмерия
    13
    Фернандо Мартинес
    ВР
    1
    Диего Мариньо
    ВР
    24
    Бруну Ланга
    ЛЗ
    21
    Чуми
    ЦЗ
    17
    Алехандро Посо
    ПЗ
    6
    Дьон Лопи
    ОП
    26
    Маркос Пенья
    ЦП
    4
    Иддрису Баба
    ЦП
    38
    Лука Ромеро
    АП
    10
    Адриан Эмбарба
    ПВ
    12
    Лео Баптистао
    ЦФ
    Осасуна
    31
    Пабло Валенсия
    ВР
    13
    Айтор
    ВР
    22
    Йохан Мохика
    ЛЗ
    5
    Давид Гарсия
    ЦЗ
    15
    Рубен Пенья
    ПЗ
    10
    Аймар Орос
    ЦП
    19
    Пабло Ибаньес
    ЦП
    23
    Рауль Гарсия
    ЦФ
    3-2-1-3-1
    25
    Максимиану
    22
    Монтес
    16
    Радованович
    20
    Сентельес
    3
    Гонсалес
    18
    Пубиль
    5
    Робертоне
    7
    Рамазани
    8
    Виера
    19
    Аррибас
    29
    Милованович
    4-1-1-2-2
    1
    Эррера
    12
    Аресо
    24
    Катена
    28
    Эррандо
    3
    Крус
    34
    Муньос
    7
    Монкайола
    16
    Гомес
    14
    Гарсия
    20
    Арнайц
    17
    Будимир
    5
    Робертоне
    6
    Лопи
    6
    Лопи
    5
    Робертоне
    8
    Виера
    38
    Ромеро
    38
    Ромеро
    8
    Виера
    19
    Аррибас
    10
    Эмбарба
    10
    Эмбарба
    19
    Аррибас
    29
    Милованович
    12
    Баптистао
    12
    Баптистао
    29
    Милованович
    3
    Крус
    22
    Мохика
    22
    Мохика
    3
    Крус
    14
    Гарсия
    15
    Пенья
    15
    Пенья
    14
    Гарсия
    20
    Арнайц
    10
    Орос
    10
    Орос
    20
    Арнайц
    7
    Монкайола
    19
    Ибаньес
    19
    Ибаньес
    7
    Монкайола
    17
    Будимир
    23
    Гарсия
    23
    Гарсия
    17
    Будимир
    Остались в запасе
    Альмерия
    Осасуна
    13
    Фернандо Мартинес
    ВР
    1
    Диего Мариньо
    ВР
    24
    Бруну Ланга
    ЛЗ
    21
    Чуми
    ЦЗ
    17
    Алехандро Посо
    ПЗ
    26
    Маркос Пенья
    ЦП
    4
    Иддрису Баба
    ЦП
    Главный тренер
    Гаиска Гаритано
    31
    Пабло Валенсия
    ВР
    13
    Айтор
    ВР
    5
    Давид Гарсия
    ЦЗ
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    Остались в запасе
    13
    Фернандо Мартинес
    ВР
    1
    Диего Мариньо
    ВР
    24
    Бруну Ланга
    ЛЗ
    21
    Чуми
    ЦЗ
    17
    Алехандро Посо
    ПЗ
    26
    Маркос Пенья
    ЦП
    4
    Иддрису Баба
    ЦП
    Остались в запасе
    31
    Пабло Валенсия
    ВР
    13
    Айтор
    ВР
    5
    Давид Гарсия
    ЦЗ
    Главный тренер
    Гаиска Гаритано
    Главный тренер
    Хагоба Аррасате
    Статистика матча Альмерия - Осасуна
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    12
    6
    Удары в створ
    5
    4
    Владение мячом %
    51
    49
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    6
    1
    Нарушения
    13
    15
    Офсайды
    2
    2
    Количество передач
    422
    415
    Сейвы
    1
    5
    Точность передач %
    85
    77
    Удары мимо ворот
    5
    2
    Блокированные удары
    2
    0
    Удары из пределов штрафной
    7
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    5
    1
    xG (ожидаемые голы)
    0.71
    0.98
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Альмерия» против «Осасуны», 30-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 18:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Альмерия»«Осасуна»

    «Альмерия» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    30.03.2024 11:03
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