Альмерия
30.03.2024, суббота, 18:15
Испания. Примера, 30 тур
Испания. Примера, 30 тур
0 : 3
Матч завершен
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Осасуна
2' Х. Мануэль Арнайц
9' А. Будимир
61' И. Муньос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Луиш Максимиану
ВР
3
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
22
Сесар Монтес
ЦЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Лукас Робертоне
(К) ЦП
8
Хонатан Виера
АП
7
Ларджи Рамазани
ЛВ
19
Серхио Аррибас
ПВ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К) ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
28
Хорхе Эррандо
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
34
Икер Муньос
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
17
Анте Будимир
ЦФ
20
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
1
Диего Мариньо
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
6
Дьон Лопи
ОП
26
Маркос Пенья
ЦП
4
Иддрису Баба
ЦП
38
Лука Ромеро
АП
10
Адриан Эмбарба
ПВ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Осасуна
31
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Рубен Пенья
ПЗ
10
Аймар Орос
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
23
Рауль Гарсия
ЦФ
3-2-1-3-1
25
Максимиану
22
Монтес
16
Радованович
20
Сентельес
3
Гонсалес
18
Пубиль
5
Робертоне
7
Рамазани
8
Виера
19
Аррибас
29
Милованович
4-1-1-2-2
1
Эррера
12
Аресо
24
Катена
28
Эррандо
3
Крус
34
Муньос
7
Монкайола
16
Гомес
14
Гарсия
20
Арнайц
17
Будимир
5
Робертоне
6
Лопи
6
Лопи
5
Робертоне
8
Виера
38
Ромеро
38
Ромеро
8
Виера
19
Аррибас
10
Эмбарба
10
Эмбарба
19
Аррибас
29
Милованович
12
Баптистао
12
Баптистао
29
Милованович
3
Крус
22
Мохика
22
Мохика
3
Крус
14
Гарсия
15
Пенья
15
Пенья
14
Гарсия
20
Арнайц
10
Орос
10
Орос
20
Арнайц
7
Монкайола
19
Ибаньес
19
Ибаньес
7
Монкайола
17
Будимир
23
Гарсия
23
Гарсия
17
Будимир
Остались в запасе
Альмерия
Осасуна
13
Фернандо Мартинес
ВР
1
Диего Мариньо
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
26
Маркос Пенья
ЦП
4
Иддрису Баба
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
31
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
1
Диего Мариньо
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
26
Маркос Пенья
ЦП
4
Иддрису Баба
ЦП
Остались в запасе
31
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Альмерия - Осасуна
2
2
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Альмерия» против «Осасуны», 30-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Альмерия» – «Осасуна»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».