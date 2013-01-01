Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
7
2
5
13
5
4
0
1
10
3
7
12
5
3
1
1
7
2
5
10
5
3
1
1
7
3
4
10
5
3
1
1
7
6
1
10
5
3
0
2
8
4
4
9
5
2
2
1
3
3
0
8
5
2
2
1
8
6
2
8
5
2
2
1
4
1
3
8
5
2
2
1
8
6
2
8
5
2
2
1
6
5
1
8
5
2
2
1
4
4
0
8
5
2
1
2
9
7
2
7
5
2
1
2
7
8
-1
7
5
2
1
2
2
3
-1
7
5
1
2
2
3
6
-3
5
5
1
1
3
2
7
-5
4
5
1
0
4
8
10
-2
3
5
1
0
4
7
11
-4
3
5
0
3
2
5
7
-2
3
5
0
1
4
3
8
-5
1
5
0
0
5
2
15
-13
0
Команда
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
7
0
7
9
3
2
1
0
8
5
3
7
2
2
0
0
6
2
4
6
3
2
0
1
5
3
2
6
2
2
0
0
4
2
2
6
3
2
0
1
3
1
2
6
3
1
1
1
7
5
2
4
2
1
1
0
3
1
2
4
2
1
1
0
2
0
2
4
2
1
1
0
2
1
1
4
4
1
1
2
1
3
-2
4
3
1
0
2
6
5
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
3
1
0
2
3
5
-2
3
2
1
0
1
1
3
-2
3
3
1
0
2
5
8
-3
3
3
0
2
1
0
1
-1
2
2
0
2
0
2
2
0
2
3
0
2
1
1
2
-1
2
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
0
2
1
3
-2
0
2
0
0
2
0
4
-4
0
Команда
3
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
5
2
3
9
3
2
1
0
7
4
3
7
2
2
0
0
5
0
5
6
2
2
0
0
4
0
4
6
3
2
0
1
5
5
0
6
4
1
2
1
2
3
-1
5
3
1
1
1
3
4
-1
4
2
1
1
0
4
2
2
4
2
1
1
0
2
0
2
4
2
1
0
1
2
2
0
3
1
1
0
0
1
0
1
3
3
1
0
2
2
2
0
3
3
1
0
2
1
4
-3
3
3
0
2
1
0
2
-2
2
2
0
1
1
0
1
-1
1
2
0
1
1
4
5
-1
1
2
0
1
1
0
2
-2
1
3
0
1
2
2
5
-3
1
3
0
1
2
1
4
-3
1
2
0
0
2
4
6
-2
0
2
0
0
2
2
5
-3
0
3
0
0
3
2
11
-9
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире