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Испания. Сегунда
Команды
Альмерия
Состав
€ 52 млн
Альмерия - состав команды
Альмерия
Испания. Сегунда
Стадион:
Медитерранео
Сайт:
http://www.udalmeriasad.com
Тренер:
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
13
Мартинес Фернандо
Вра
36
€ 0.2 млн
1
Андрес
Вра
39
€ 0.1 млн
31
Áron Yaakobishvili
Вра
-
15
Лелу Леонарду
Защ
26
€ 6 млн
18
Бонини Федерико
Защ
25
€ 3 млн
22
Хирино Дайиро
Защ
24
€ 1.5 млн
20
Сола Алекс
Защ
27
€ 1.5 млн
3
Муньос Алекс
Защ
32
€ 0.8 млн
21
Чуми
Защ
27
€ 0.8 млн
5
Пулидо Хорхе
Защ
35
€ 0.5 млн
19
Эли Родриго
Защ
32
€ 0.5 млн
15
Эрнандес Аридан
Защ
37
€ 0.1 млн
2
Marcos Luna
Защ
-
11
Аррибас Серхио
Пол
24
€ 15 млн
6
Орта Андре
Пол
29
€ 1.5 млн
29
Джодич Стефан
Пол
21
€ 1.5 млн
6
Весга Микель
Пол
33
€ 1.2 млн
14
Муньос Хавьер
Пол
31
€ 1.2 млн
8
Гедеш Гуи
Пол
24
€ 0.6 млн
36
Marko Perović
Пол
-
9
Талис
Нап
21
€ 6 млн
10
Меламед Нико
Нап
25
€ 3 млн
7
Морсильо Хон
Нап
27
€ 2 млн
24
де ла Фуэнте Мигель
Нап
27
€ 2 млн
17
Сипенга Брайан
Нап
28
€ 2 млн
23
Эмбарба Адриан
Нап
34
€ 0.7 млн
12
Баптистао Лео
Нап
34
€ 0.7 млн
Всего игроков: 27, из них вратарей: 3, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 7
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