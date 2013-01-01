Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Испания. Сегунда
Команды
Альмерия
Результаты
€ 52 млн
Альмерия - результаты матчей
Альмерия
Испания. Сегунда
Стадион:
Медитерранео
Сайт:
http://www.udalmeriasad.com
Тренер:
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Испания. Сегунда. 2026/2027
Испания. Кубок. 2025/2026
Испания. Сегунда. 2025/2026
Испания. Кубок. 2024/2025
Испания. Сегунда. 2024/2025
Испания. Кубок. 2023/2024
Испания. Примера. 2023/2024
Испания. Кубок. 2022/2023
Испания. Примера. 2022/2023
Испания. Кубок. 2021/2022
Испания. Кубок. 2020/2021
Испания. Кубок. 2018/2019
Испания. Сегунда. 2018/2019
Испания. Сегунда. 2017/2018
Испания. Сегунда. 2016/2017
Испания. Кубок. 2015/2016
Испания. Сегунда. 2015/2016
Испания. Кубок. 2014/2015
Испания. Примера. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Испания. Кубок. 2013/2014
Испания. Примера. 2013/2014
Товарищеские матчи. 2013
Испания. Кубок. 2012/2013
Испания. Кубок. 2011/2012
Испания. Кубок. 2010/2011
Испания. Примера. 2010/2011
Испания. Кубок. 2009/2010
Испания. Примера. 2009/2010
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Кубок. 2008/2009
Испания. Примера. 2008/2009
Испания. Примера. 2007/2008
12.09 | 22:00
Кордоба
0 : 2
Альмерия
06.09 | 22:00
Альмерия
3 : 2
Кадис
29.08 | 18:00
Сабадель
1 : 0
Альмерия
23.08 | 22:30
Тенерифе
1 : 0
Альмерия
17.08 | 22:30
Альмерия
3 : 0
Эльденсе
Главные новости
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
22:17
1
Видео
«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
22:00
4
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
4
Видео
Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
5
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
20:25
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+