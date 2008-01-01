Турниры:
Испания. Примера (2022/2023)
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|20:30
|Альмерия
|1:0
|Барселона
|22 тур
|17 февраля, пятница
|23:00
|Жирона
|6:2
|Альмерия
|21 тур
|11 февраля, суббота
|18:15
|Альмерия
|2:3
|Бетис
|20 тур
|6 февраля, понедельник
|23:00
|Райо Вальекано
|2:0
|Альмерия
|19 тур
|27 января, пятница
|23:00
|Альмерия
|3:1
|Эспаньол
|18 тур
|23 января, понедельник
|23:00
|Валенсия
|2:2
|Альмерия
|17 тур
|15 января, воскресенье
|18:15
|Альмерия
|1:1
|Атлетико
|16 тур
|8 января, воскресенье
|16:00
|Альмерия
|0:2
|Реал Сосьедад
|15 тур
|30 декабря, пятница
|21:15
|Кадис
|1:1
|Альмерия
|14 тур
|9 ноября, среда
|21:00
|Альмерия
|1:0
|Хетафе
|13 тур
|5 ноября, суббота
|23:00
|Барселона
|2:0
|Альмерия
|12 тур
|29 октября, суббота
|15:00
|Альмерия
|3:1
|Сельта
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|19:30
|Вильярреал
|2:1
|Альмерия
|10 тур
|20 октября, четверг
|20:00
|Альмерия
|3:2
|Жирона
|9 тур
|16 октября, воскресенье
|22:00
|Бетис
|3:1
|Альмерия
|8 тур
|8 октября, суббота
|15:00
|Альмерия
|3:1
|Райо Вальекано
|7 тур
|30 сентября, пятница
|22:00
|Атлетик
|4:0
|Альмерия
|6 тур
|17 сентября, суббота
|15:00
|Мальорка
|1:0
|Альмерия
|5 тур
|12 сентября, понедельник
|22:00
|Альмерия
|0:1
|Осасуна
|4 тур
|5 сентября, понедельник
|22:00
|Вальядолид
|1:0
|Альмерия
|3 тур
|27 августа, суббота
|23:00
|Альмерия
|2:1
|Севилья
|2 тур
|22 августа, понедельник
|21:00
|Эльче
|1:1
|Альмерия
|1 тур
|14 августа, воскресенье
|23:00
|Альмерия
|1:2
|Реал