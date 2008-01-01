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    Альмерия - результаты

    Город Альмерия
    Дивизион Испания-Примера
    Сайт www.udalmeriasad.com
    Стадион Медитерранео
    Тренер Жоан Франсеск "Руби" Феррер
    Турниры:
    Испания. Примера (2022/2023)
    23 тур
    		26 февраля, воскресенье 20:30 Альмерия 1:0 Барселона
    22 тур
    		17 февраля, пятница 23:00 Жирона 6:2 Альмерия
    21 тур
    		11 февраля, суббота 18:15 Альмерия 2:3 Бетис
    20 тур
    		6 февраля, понедельник 23:00 Райо Вальекано 2:0 Альмерия
    19 тур
    		27 января, пятница 23:00 Альмерия 3:1 Эспаньол
    18 тур
    		23 января, понедельник 23:00 Валенсия 2:2 Альмерия
    17 тур
    		15 января, воскресенье 18:15 Альмерия 1:1 Атлетико
    16 тур
    		8 января, воскресенье 16:00 Альмерия 0:2 Реал Сосьедад
    15 тур
    		30 декабря, пятница 21:15 Кадис 1:1 Альмерия
    14 тур
    		9 ноября, среда 21:00 Альмерия 1:0 Хетафе
    13 тур
    		5 ноября, суббота 23:00 Барселона 2:0 Альмерия
    12 тур
    		29 октября, суббота 15:00 Альмерия 3:1 Сельта
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 19:30 Вильярреал 2:1 Альмерия
    10 тур
    		20 октября, четверг 20:00 Альмерия 3:2 Жирона
    9 тур
    		16 октября, воскресенье 22:00 Бетис 3:1 Альмерия
    8 тур
    		8 октября, суббота 15:00 Альмерия 3:1 Райо Вальекано
    7 тур
    		30 сентября, пятница 22:00 Атлетик 4:0 Альмерия
    6 тур
    		17 сентября, суббота 15:00 Мальорка 1:0 Альмерия
    5 тур
    		12 сентября, понедельник 22:00 Альмерия 0:1 Осасуна
    4 тур
    		5 сентября, понедельник 22:00 Вальядолид 1:0 Альмерия
    3 тур
    		27 августа, суббота 23:00 Альмерия 2:1 Севилья
    2 тур
    		22 августа, понедельник 21:00 Эльче 1:1 Альмерия
    1 тур
    		14 августа, воскресенье 23:00 Альмерия 1:2 Реал
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