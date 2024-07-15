«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании

Хавбек испанской «Альмерии» Дион Лопи может перебраться в «Спартак».
По сведениям СМИ, боссы «Спартака» хотят усилить опорную зону и включили 22-летнего сенегальца в список потенциальных трансферов.
- Дион Лопи представляет цвета «Альмерии» с 2023 года.
- В завершившемся розыгрыше Ла Лиги футболист провел 30 поединков в майке испанского коллектива. В них он не отметился какими-либо голевыми действиями. В активе игрока 5 желтых карточек.
- «Альмерия» вылетала в Сегунду.
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Источник: «Евро-Футбол.Ру»