Альмерия
16.05.2024, четверг, 22:30
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
- : -
Не начался
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П1
7.9
Х
5.7
П2
1.38
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Барселона
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Альмерия
25
Луиш Максимиану
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЛЗ
21
Чуми
ЦЗ
3
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
8
Хонатан Виера
ЦП
26
Маркос Пенья
ЦП
5
Лукас Робертоне
ЦП
12
Лео Баптистао
ЦФ
15
Энтони Лосано
ЦФ
10
Адриан Эмбарба
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Жоау Канселу
ЛЗ
33
Пау Кубарси
ЦЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ПЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦП
22
Серхи Роберто
ЦП
8
Педри
ЦП
27
Ламин Ямаль
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
4-3-3
25
Максимиану
20
Сентельес
21
Чуми
3
Гонсалес
18
Пубиль
8
Виера
26
Пенья
5
Робертоне
10
Эмбарба
15
Лосано
12
Баптистао
4-3-3
1
тер Стеген
23
Кунде
33
Кубарси
5
Мартинес
2
Канселу
15
Кристенсен
22
Роберто
8
Педри
11
Рафинья
9
Левандовски
27
Ямаль
Остались в запасе
Альмерия
Барселона
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Альмерия - Барселона
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Альмерия» против «Барселоны», 36-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая 2024, в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Альмерия» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».