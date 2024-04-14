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    • «Реал Сосьедад» – «Альмерия»: прогноз на матч 31 тура Примеры, 14 апреля

    «Реал Сосьедад» – «Альмерия»: прогноз на матч 31 тура Примеры, 14 апреля

    В воскресенье, 14 апреля, в 31-м туре испанской Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Альмерия». Матч пройдет в Сан-Себастьяне, начало – в 22:00 (мск).

    «Реал Сосьедад»

    Команда Иманоля Альгуасиля набрала 49 очков и занимает 6-е место в Примере. «Реал Сосьедад» добыл 13 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 43:31.

    Отставание от 4-го места составляет 9 очков.

    «Альмерия»

    «Альмерия» набрала 13 очков и находятся на последнем, 20-м месте в таблице. Подопечные Пере Меля добыли 1 победу, 10 раз сыграли вничью и потерпели 19 поражений, разница мячей – 28:60.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

    • 11.11.23 «Альмерия» – «Реал Сосьедад» – 1:3;
    • 23.05.23 «Реал Сосьедад» – «Альмерия» – 1:0;
    • 08.01.23 «Альмерия» – «Реал Сосьедад» – 0:2;
    • 13.02.15 «Альмерия» – «Реал Сосьедад» – 2:2;
    • 21.09.14 «Реал Сосьедад» – «Альмерия» – 1:2.

    Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Альмерия»

    «Реал Сосьедад» не будет иметь проблем с безнадежным аутсайдером. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.95.

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    Источник: «Бомбардир»

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