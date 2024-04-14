В воскресенье, 14 апреля, в 31-м туре испанской Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Альмерия». Матч пройдет в Сан-Себастьяне, начало – в 22:00 (мск).

«Реал Сосьедад»

Команда Иманоля Альгуасиля набрала 49 очков и занимает 6-е место в Примере. «Реал Сосьедад» добыл 13 побед, 10 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 43:31.

Отставание от 4-го места составляет 9 очков.

«Альмерия»

«Альмерия» набрала 13 очков и находятся на последнем, 20-м месте в таблице. Подопечные Пере Меля добыли 1 победу, 10 раз сыграли вничью и потерпели 19 поражений, разница мячей – 28:60.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Примере:

11.11.23 «Альмерия» – «Реал Сосьедад» – 1:3;

23.05.23 «Реал Сосьедад» – «Альмерия» – 1:0;

08.01.23 «Альмерия» – «Реал Сосьедад» – 0:2;

13.02.15 «Альмерия» – «Реал Сосьедад» – 2:2;

21.09.14 «Реал Сосьедад» – «Альмерия» – 1:2.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Альмерия»

«Реал Сосьедад» не будет иметь проблем с безнадежным аутсайдером. Наш прогноз – Ф1 (-1,5) с коэффициентом 1.95.