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    • «Альмерия» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024

    «Альмерия» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024

    Альмерия
    27.04.2024, суббота, 17:15
    Испания. Примера, 33 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.65
    Х
    3.25
    П2
    2.85
    Реклама, 18+
    Хетафе
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Альмерия
    25
    Луиш Максимиану
    ВР
    24
    Бруну Ланга
    ЛЗ
    21
    Чуми
    ЦЗ
    22
    Сесар Монтес
    ЦЗ
    18
    Марк Пубиль
    ПЗ
    5
    Лукас Робертоне
    ЦП
    6
    Дьон Лопи
    ЦП
    8
    Хонатан Виера
    ЦП
    10
    Адриан Эмбарба
    ЦП
    12
    Лео Баптистао
    ЦП
    15
    Энтони Лосано
    ЦФ
    Главный тренер
    Гаиска Гаритано
    Хетафе
    13
    Давид Сорья
    ВР
    16
    Диего Рико
    ЛЗ
    15
    Омар Альдрете
    ЦЗ
    2
    Даконам Джене
    ЦЗ
    18
    Хосе Анхель Кармона
    ПЗ
    25
    Йеллу Сантьяго
    ЦП
    9
    Оскар Родригес
    ЦП
    20
    Неманья Максимович
    ЦП
    12
    Мэйсон Гринвуд
    ЦП
    5
    Луис Милья
    ЦП
    14
    Хуанми Латаса
    ЦФ
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    4-5-1
    25
    Максимиану
    24
    Ланга
    21
    Чуми
    22
    Монтес
    18
    Пубиль
    6
    Лопи
    8
    Виера
    10
    Эмбарба
    12
    Баптистао
    5
    Робертоне
    15
    Лосано
    4-5-1
    13
    Сорья
    18
    Кармона
    15
    Альдрете
    2
    Джене
    16
    Рико
    25
    Сантьяго
    20
    Максимович
    12
    Гринвуд
    5
    Милья
    9
    Родригес
    14
    Латаса
    Остались в запасе
    Альмерия
    Хетафе
    Главный тренер
    Гаиска Гаритано
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Главный тренер
    Гаиска Гаритано
    Главный тренер
    Пепе Бордалас
    Статистика матча Альмерия - Хетафе
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Альмерия» против «Хетафе», 33-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 17:15 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Альмерия» – «Хетафе»

    «Альмерия» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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