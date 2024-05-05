Райо Вальекано
05.05.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
Испания. Примера, 34 тур
0 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Альмерия
30' Э. Лосано
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
3
Пеп Чаваррия
ЛЗ
16
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
17
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
18
Альваро Гарсия
ЛВ
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Альмерия
25
Луиш Максимиану
ВР
3
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
22
Сесар Монтес
ЦЗ
21
Чуми
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
26
Маркос Пенья
ЦП
10
Адриан Эмбарба
(К) ПВ
19
Серхио Аррибас
ПВ
15
Энтони Лосано
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Райо Вальекано
13
Дани Карденас
ВР
12
Луис Эспино
ЛЗ
5
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Кике Перес
ЦП
2
Андрей Рацу
ЦП
15
Мигель Креспо
ЦП
6
Хосе Анхель Посо
АП
11
Ранди Нтека
АП
10
Бебе
ЛВ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
34
Серхио Камельо
ЦФ
22
Рауль де Томас
ЦФ
Альмерия
13
Фернандо Мартинес
ВР
1
Диего Мариньо
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
17
Алехандро Посо
ПЗ
6
Дьон Лопи
ОП
4
Иддрису Баба
ЦП
11
Гонсало Мелеро
ЦП
38
Лука Ромеро
АП
9
Луис Суарес
ЦФ
23
Ибрахима Коне
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
3
Чаваррия
16
Мумин
24
Лежен
20
Баллиу
23
Валентин
17
Лопес
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
9
Фалькао
3-2-1-2-2
25
Максимиану
22
Монтес
21
Чуми
20
Сентельес
18
Пубиль
3
Гонсалес
26
Пенья
19
Аррибас
10
Эмбарба
12
Баптистао
15
Лосано
20
Баллиу
15
Креспо
15
Креспо
20
Баллиу
9
Фалькао
11
Нтека
11
Нтека
9
Фалькао
18
Гарсия
10
Бебе
10
Бебе
18
Гарсия
7
Палазон
19
де Фрутос
19
де Фрутос
7
Палазон
17
Лопес
22
де Томас
22
де Томас
17
Лопес
12
Баптистао
17
Посо
17
Посо
12
Баптистао
19
Аррибас
4
Баба
4
Баба
19
Аррибас
3
Гонсалес
11
Мелеро
11
Мелеро
3
Гонсалес
15
Лосано
9
Суарес
9
Суарес
15
Лосано
Остались в запасе
Райо Вальекано
Альмерия
13
Дани Карденас
ВР
12
Луис Эспино
ЛЗ
5
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Кике Перес
ЦП
2
Андрей Рацу
ЦП
6
Хосе Анхель Посо
АП
34
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
13
Фернандо Мартинес
ВР
1
Диего Мариньо
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
6
Дьон Лопи
ОП
38
Лука Ромеро
АП
23
Ибрахима Коне
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
13
Дани Карденас
ВР
12
Луис Эспино
ЛЗ
5
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Кике Перес
ЦП
2
Андрей Рацу
ЦП
6
Хосе Анхель Посо
АП
34
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
13
Фернандо Мартинес
ВР
1
Диего Мариньо
ВР
24
Бруну Ланга
ЛЗ
6
Дьон Лопи
ОП
38
Лука Ромеро
АП
23
Ибрахима Коне
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Райо Вальекано - Альмерия
3
1
Всего ударов по воротам
27
7
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
68
32
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Альмерии», 34-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Альмерия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».