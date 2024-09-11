Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022

«Локомотив» завершает переход центрального защитника сборной Мексики Сесара Монтеса.
«Завтра [в четверг, 12 сентября] о трансфере объявят официально», – сообщили в агентстве Gelu Rodriguez Asesoria Deportiva, представляющем интересы футболиста «Альмерии».
- Сообщалось, что «Локо» заплатит за новичка 6 млн евро без учета бонусов.
- Контракт с игроком подпишут по схеме «3+1». Его зарплата составит 1,4 млн евро в год.
- В активе Монтеса 48 матчей за сборную Мексики, в том числе на ЧМ-2022.
- Ранее его несколько раз безуспешно пыталось купить «Динамо».