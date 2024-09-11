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    • Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022

    Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022

    «Локомотив» завершает переход центрального защитника сборной Мексики Сесара Монтеса.

    «Завтра [в четверг, 12 сентября] о трансфере объявят официально», – сообщили в агентстве Gelu Rodriguez Asesoria Deportiva, представляющем интересы футболиста «Альмерии».

    • Сообщалось, что «Локо» заплатит за новичка 6 млн евро без учета бонусов.
    • Контракт с игроком подпишут по схеме «3+1». Его зарплата составит 1,4 млн евро в год.
    • В активе Монтеса 48 матчей за сборную Мексики, в том числе на ЧМ-2022.
    • Ранее его несколько раз безуспешно пыталось купить «Динамо».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.09.2024 16:08
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    Комментарии (2)
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    VGreen
    1726063769
    Во странно. Наша власть лезет во все щели, для простого народа. Но особо не лезет к миллионерам. Я бы в нынешней ситуации вообще бы запретил покупку иностранцев, по крайней мере установив лимит суммы на их покупку. РЖД, Газпром, Лукойл, правительства регионов...У нас частных клубов то нет, а всё покупают *****, латиносов...
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