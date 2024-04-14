Реал Сосьедад
14.04.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
Испания. Примера, 31 тур
- : -
Не начался
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П1
1.3
Х
5.4
П2
12
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Альмерия
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
25
Хави Галан
ЛЗ
20
Хон Пачеко
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
18
Хамари Траоре
ПЗ
8
Микель Мерино
ЦП
4
Мартин Субименди
ЦП
12
Арсен Захарян
ЦП
7
Андер Барренечеа
ЦФ
14
Андре Силва
ЦФ
10
Микель Оярсабаль
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Альмерия
25
Луиш Максимиану
ВР
20
Алехандро Сентельес
ЛЗ
22
Сесар Монтес
ЦЗ
16
Бруну Ланга
ЦЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
5
Лукас Робертоне
ЦП
3
Эдгар Гонсалес
ЦП
8
Хонатан Виера
ЦП
29
Марко Милованович
ЦФ
7
Ларджи Рамазани
ЦФ
19
Серхио Аррибас
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
4-3-3
1
Ремиро
25
Галан
20
Пачеко
5
Субельдия
18
Траоре
8
Мерино
4
Субименди
12
Захарян
10
Оярсабаль
14
Силва
7
Барренечеа
4-3-3
25
Максимиану
18
Пубиль
22
Монтес
16
Ланга
20
Сентельес
5
Робертоне
3
Гонсалес
8
Виера
19
Аррибас
7
Рамазани
29
Милованович
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Альмерия
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Реал Сосьедад - Альмерия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Альмерии», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад» – «Альмерия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».