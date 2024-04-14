Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Трансляции
    • «Реал Сосьедад» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    «Реал Сосьедад» – «Альмерия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    Реал Сосьедад
    14.04.2024, воскресенье, 22:00
    Испания. Примера, 31 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.3
    Х
    5.4
    П2
    12
    Реклама, 18+
    Альмерия
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Реал Сосьедад
    1
    Алекс Ремиро
    ВР
    25
    Хави Галан
    ЛЗ
    20
    Хон Пачеко
    ЦЗ
    5
    Игор Субельдия
    ЦЗ
    18
    Хамари Траоре
    ПЗ
    8
    Микель Мерино
    ЦП
    4
    Мартин Субименди
    ЦП
    12
    Арсен Захарян
    ЦП
    7
    Андер Барренечеа
    ЦФ
    14
    Андре Силва
    ЦФ
    10
    Микель Оярсабаль
    ЦФ
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Альмерия
    25
    Луиш Максимиану
    ВР
    20
    Алехандро Сентельес
    ЛЗ
    22
    Сесар Монтес
    ЦЗ
    16
    Бруну Ланга
    ЦЗ
    18
    Марк Пубиль
    ПЗ
    5
    Лукас Робертоне
    ЦП
    3
    Эдгар Гонсалес
    ЦП
    8
    Хонатан Виера
    ЦП
    29
    Марко Милованович
    ЦФ
    7
    Ларджи Рамазани
    ЦФ
    19
    Серхио Аррибас
    ЦФ
    Главный тренер
    Гаиска Гаритано
    4-3-3
    1
    Ремиро
    25
    Галан
    20
    Пачеко
    5
    Субельдия
    18
    Траоре
    8
    Мерино
    4
    Субименди
    12
    Захарян
    10
    Оярсабаль
    14
    Силва
    7
    Барренечеа
    4-3-3
    25
    Максимиану
    18
    Пубиль
    22
    Монтес
    16
    Ланга
    20
    Сентельес
    5
    Робертоне
    3
    Гонсалес
    8
    Виера
    19
    Аррибас
    7
    Рамазани
    29
    Милованович
    Остались в запасе
    Реал Сосьедад
    Альмерия
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Главный тренер
    Гаиска Гаритано
    Главный тренер
    Иманол Альгуасиль
    Главный тренер
    Гаиска Гаритано
    Статистика матча Реал Сосьедад - Альмерия
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Альмерии», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Альмерия»

    Реал Сосьедад – Альмерия смотреть онлайн 14 апреля

    Новости по теме
    «Реал Сосьедад» – «Альмерия»: прогноз на матч 31 тура Примеры, 14 апреля
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:01
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+