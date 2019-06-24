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09.05.2019 21:30Лига Чемпионов полуфинал 8 мая 2019 года. Аякс – Тоттенхэм обзор матча. Я расстроен. Я ждал в финальном матче Лиги Чемпионов 2019 Аякс, но увы... Аякс сломался. Команде не хватило уверенности в последние 45 минут игры.
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14.03.2019 20:49
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23.03.2017 18:3615 лет назад «Фейеноорд» взял последний большой трофей – Кубок УЕФА. В 2015 году в клуб вернулся Кейт, а ван Бронкхорст возглавил тренерский штаб. Блог «Vanity Fair» – о том, как легенды «Фейе» тащат роттердамцев к первому в XXI веке «золоту».9
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