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Студенты выиграли целое состояние – сделали просто безумную футбольную ставку

Футбольный мир все еще обсуждает сенсационную победу любительского клуба «Геркулес» над «Аяксом» в 1/16 финала Кубка Нидерландов. Команда из 4 дивизиона обыграла фаворитов со счетом 3:2 и вышла в следующую стадию. Дубль в этом матче оформил 22-летний вингер «Геркулеса» Тим Питерс. Парень в одночасье стал настоящей звездой. А еще помог своим друзьям по общежитию заработать очень крупную сумму.

12 студентов перед началом матча с «Аяксом» поставили по 15 евро на гол Питерса и проход «Геркулеса» в 1/8 финала. Коэффициент на оба события составлял 751. Можно только представить реакцию парней, когда их космическая ставка сыграла. Они получили по 11 тысяч евро! Отмечают, видимо, до сих пор – всем общежитием.

Фото: © IMAGO / Global look press

Аякс
Комментарии (7)
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MaxRnD
1703417082
Вот, если бы всей общагой скинулись на эту ставку, то потом могла и "загулять рванина"
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Красногорск_Фан
1703419230
Просадят за неделю. Это такие деньги. Не задерживающиеся.
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alex1951
1703493310
Кто ж бедному студенту подаст....Никто . Вот они и использовали свой шанс.Все по чесноку)))
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DOCTOR PENALTY
1703495652
Парни совсем не мало каши (Геркулес) ели, если так попёрло. )))
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BRO_football
1703498313
Букмекер в любом случае остался в плюсе. Сколько ставок не сыграло из-за проигрыша Аякса и не сосчитать! Надеюсь, у Питерса не будет проблем в футболе из-за ставок. Насколько знаю, футболистам нельзя заниматься ставками. Да, даже схемой через друзей нельзя.
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Axe111
1703501297
10к евро целое состояние??? Вот буки поимели просто гигантские деньги. Спасибо Аяксу)))
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