Студенты выиграли целое состояние – сделали просто безумную футбольную ставку

Футбольный мир все еще обсуждает сенсационную победу любительского клуба «Геркулес» над «Аяксом» в 1/16 финала Кубка Нидерландов. Команда из 4 дивизиона обыграла фаворитов со счетом 3:2 и вышла в следующую стадию. Дубль в этом матче оформил 22-летний вингер «Геркулеса» Тим Питерс. Парень в одночасье стал настоящей звездой. А еще помог своим друзьям по общежитию заработать очень крупную сумму.

12 студентов перед началом матча с «Аяксом» поставили по 15 евро на гол Питерса и проход «Геркулеса» в 1/8 финала. Коэффициент на оба события составлял 751. Можно только представить реакцию парней, когда их космическая ставка сыграла. Они получили по 11 тысяч евро! Отмечают, видимо, до сих пор – всем общежитием.

Фото: © IMAGO / Global look press