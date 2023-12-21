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    Студенты выиграли целое состояние – сделали просто безумную футбольную ставку

    Сегодня, 13:10
    12 друзей Тима Питерса.

    Футбольный мир все еще обсуждает сенсационную победу любительского клуба «Геркулес» над «Аяксом» в 1/16 финала Кубка Нидерландов. Команда из 4 дивизиона обыграла фаворитов со счетом 3:2 и вышла в следующую стадию. Дубль в этом матче оформил 22-летний вингер «Геркулеса» Тим Питерс. Парень в одночасье стал настоящей звездой. А еще помог своим друзьям по общежитию заработать очень крупную сумму.

    12 студентов перед началом матча с «Аяксом» поставили по 15 евро на гол Питерса и проход «Геркулеса» в 1/8 финала. Коэффициент на оба события составлял 751. Можно только представить реакцию парней, когда их космическая ставка сыграла. Они получили по 11 тысяч евро! Отмечают, видимо, до сих пор – всем общежитием.

    Фото: © IMAGO / Global look press

    Рейтинг: 2 Голосов: 4
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6539

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Ставка конечно космическая. Вот только выигрыш по такой ставке плёвый. Хотя бы по вшивой сотне скинулись бы. Гыгыгы

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      Рейтинг: +7449

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Просадят за неделю. Это такие деньги. Не задерживающиеся.

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      Рейтинг: +59657

      MaxRnD 2 часа назад

      Вот, если бы всей общагой скинулись на эту ставку, то потом могла и "загулять рванина"

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      Рейтинг: +7133

      fakeid 3 часа назад

      охренеть, состояние. каждый выиграл по 3-4 средних зарплаты. шок-контент.

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      Рейтинг: +2144

      Спартач80 > fakeid 2 часа назад

      Ты студентом то был?....Для них это целое состояние, всё верно...

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