Фанаты очень расстроились из-за разгрома команды в дерби: забросали поле фаерами и разломали стадион

«Аякс» отвратительно начал сезон в чемпионате Голландии. После четырех матчей у него был победа, 2 ничьих и поражение. А в пятом матче – дерби против «Фейеноорда». И там сразу же все пошло не по плану:
- 9-я минута – первый гол «Фейеноорда» благодаря усилиям Сантьяго Хименеса;
- 18-я минута – дубль Хименеса;
- 37-я минута – Игор Пайшао сделал счет 3:0 в пользу «Фейеннорда».
И на этом моменте фанаты «Аякса» начали протестовать. А пик их перформанса пришелся на 56-ю минуту. Сначала они запустили несколько дымовых шашек и петард на поле:
А потом устроили побег со стадиона, по пути ломая стадион в Роттердаме:
Судья остановил матч после консультаций с полицией и Королевским нидерландским футбольным союзом. Игра возобновится в другой день.
Фото: imago-images.de/Global Look Press