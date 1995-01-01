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    • Фанаты очень расстроились из-за разгрома команды в дерби: забросали поле фаерами и разломали стадион
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    Фанаты очень расстроились из-за разгрома команды в дерби: забросали поле фаерами и разломали стадион

    24 сентября, 19:23
    Какая жесть!

    «Аякс» отвратительно начал сезон в чемпионате Голландии. После четырех матчей у него был победа, 2 ничьих и поражение. А в пятом матче – дерби против «Фейеноорда». И там сразу же все пошло не по плану:

    • 9-я минута – первый гол «Фейеноорда» благодаря усилиям Сантьяго Хименеса;
    • 18-я минута – дубль Хименеса;
    • 37-я минута – Игор Пайшао сделал счет 3:0 в пользу «Фейеннорда».

    И на этом моменте фанаты «Аякса» начали протестовать. А пик их перформанса пришелся на 56-ю минуту. Сначала они запустили несколько дымовых шашек и петард на поле:

    А потом устроили побег со стадиона, по пути ломая стадион в Роттердаме:

    Судья остановил матч после консультаций с полицией и Королевским нидерландским футбольным союзом. Игра возобновится в другой день.

    Фото: imago-images.de/Global Look Press

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