Фанаты очень расстроились из-за разгрома команды в дерби: забросали поле фаерами и разломали стадион

«Аякс» отвратительно начал сезон в чемпионате Голландии. После четырех матчей у него был победа, 2 ничьих и поражение. А в пятом матче – дерби против «Фейеноорда». И там сразу же все пошло не по плану:

9-я минута – первый гол «Фейеноорда» благодаря усилиям Сантьяго Хименеса;

18-я минута – дубль Хименеса;

37-я минута – Игор Пайшао сделал счет 3:0 в пользу «Фейеннорда».

И на этом моменте фанаты «Аякса» начали протестовать. А пик их перформанса пришелся на 56-ю минуту. Сначала они запустили несколько дымовых шашек и петард на поле:

А потом устроили побег со стадиона, по пути ломая стадион в Роттердаме:

Судья остановил матч после консультаций с полицией и Королевским нидерландским футбольным союзом. Игра возобновится в другой день.

Фото: imago-images.de/Global Look Press