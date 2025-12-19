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Армения. Премьер-лига
Команды
Ноа
Новости
€ 15,73 млн
Ноа - новости команды
Армавир
Армения. Премьер-лига
Стадион:
Армавир Сити
Тренер:
Сандро Перкович
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Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
13 сентября
2
Трансляция
«Сьон» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Сьон» – «Ноа»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Трансляция
«Ноа» – «Сьон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Ноа» – «Сьон»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Фото
Два российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Трансляция
«АЗ Алкмаар» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2026
26 февраля
«АЗ Алкмар» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
25 февраля
Товарищеский матч. «Локомотив» уверенно победил команду из Армении (2:0)
31 января
5
Трансляция
«Локомотив» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2026
31 января
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
16 января
«Балтика» поборется за нападающего, забившего 5 голов в Лиге конференций
12 января
1
Фото
Все участники плей-офф Лиги конференций и предварительная сетка игр на вылет
2025.12.19 10:46
Трансляция
«Динамо» Киев – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
2025.12.18 21:50
Слуцкий мог возглавить клуб из Армении
2025.12.15 12:54
Армянский клуб провел почти весь матч Лиги конференций без армян на поле
2025.12.12 14:41
4
«Ноа» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 1.4
2025.12.10 09:48
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
Трансляция
«Ноа» – «Олимпия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 18:04
«Ноа» – «Олимпия»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.78
2025.08.28 08:45
«Линкольн» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.06 08:47
«Ференцварош» – «Ноа»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 1.85
2025.07.29 10:49
«Ноа» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.44
2025.07.21 09:57
«Будучность» – «Ноа»: прогноз на матч 15 июля с 68% вероятностью захода ставки
2025.07.14 14:26
Прогноз на точный счeт матча «Будучность» – «Ноа»: Лига чемпионов, 15 июля 2025
2025.07.14 12:22
5 россиян заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги чемпионов
2025.07.08 08:00
«Ноа» – «Будучность»: прогноз на матч 8 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.07 12:16
Прогноз на точный счет матча «Ноа» – «Будучность»: Лига чемпионов, 08 июля 2025
2025.07.07 09:02
Прогноз на точный счет матча «Алашкерт» – «Ноа»: Армения, Высшая лига, 27 мая 2025
2025.05.26 09:30
Определился чемпион Армении
2025.05.09 21:21
1
1
2
Главные новости
Фото
Пуси из «Факела» умудрился не забить в пустые ворота «Динамо» с нескольких метров
16:08
2
РПЛ. Тюкавин на 91-й минуте вырвал для «Динамо» победу над последней командой чемпионата – 2:1!
15:53
13
Мостовой уверен, что поможет «Локомотиву»: «Я – легенда»
15:30
6
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
14:55
3
Бышовец сказал, что погубило Галактионова в «Локомотиве»
14:45
2
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
14:21
В «Краснодаре» определились с будущим Мусаева
13:40
8
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
13:26
17
Семин отреагировал на увольнение Галактионова из «Локомотива»
13:13
1
В Бразилии застрелили футболиста
12:59
4
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