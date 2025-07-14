В ответной встрече первого раунда квалификации Лиги чемпионов «Будучность» примет армянский клуб «Ноа». Гости выиграли первый матч со счeтом 1:0, и теперь черногорцам нужно отыгрываться при поддержке своих трибун. Обе команды находятся в неплохой форме, и ответный матч обещает быть напряжeнным.

«Будучность»

Команда уверенно играет на своeм поле – 10 матчей без поражений из последних 11 дома. В атаке «Будучность» действует стабильно: в среднем 1.8 гола за игру, забивает в 18 из 20 матчей. Однако оборона вызывает вопросы – 8 пропущенных в 5 встречах (в среднем 1.6), а также серия из 5 матчей подряд с пропущенными мячами. Атакующий потенциал очевиден, но надeжность в защите под вопросом.

«Ноа»

Армянская команда на хорошем ходу – 4 победы подряд, включая успех в первом матче. За последние 5 игр – 7 голов и всего 4 пропущенных. В среднем команда забивает 1.4 гола и пропускает 0.8. Также «Ноа» забивает в 4 матчах подряд, и даже в товарищеских встречах демонстрирует организованную игру. Однако давление выезда и необходимость сдерживать натиск хозяев могут быть испытанием для коллектива.

Факты о командах

«Будучность»

Забивает в 18 из 20 последних матчей

Не проигрывает в 10 из 11 домашних матчей

Средняя результативность – 1.8 гола за игру

Пропускает в среднем 1.6 гола

Пропускает в 5 матчах подряд

«Ноа»

Побеждает в 4 матчах подряд

Забивает в 4 последних матчах

Средняя результативность – 1.4 гола

В среднем пропускает 0.8 гола

Умеет удерживать результат под давлением

Прогноз на матч «Будучность» – «Ноа»

«Будучность» будет играть с позиции силы, стараясь забить как можно раньше. Команда отлично атакует на своeм поле и будет создавать моменты. «Ноа» способен воспользоваться контратаками, но приоритетом станет сохранение преимущества. Сценарий с голами от обеих сторон выглядит логичным. Прогнозируется результативный матч с упорной борьбой и ничейным итогом, который может устроить гостей.

Прогноз на точный счeт: 2:2.

Рекомендованные ставки: