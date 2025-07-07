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«Ноа» – «Будучность»: прогноз на матч 8 июля с 67% вероятностью захода ставки

07 июля 2025 12:38
Ноа - Будучность
08 июл. 2025, вторник 19:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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1.89
обе забьют – коэффициент 1.89
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Матч в Котайке обещает быть насыщенным атакующими действиями. Армянский «Ноа» уверенно проводит летнюю подготовку и демонстрирует стабильность на своeм поле. Черногорская «Будучность» сильна на выезде и подходит к старту Лиги чемпионов с серией результативных встреч.

«Ноа»

Клуб из Армении не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, стабильно забивает – 9 голов за 5 последних игр. Однако оборона подводит: в трeх крайних встречах команда пропускает. «Ноа» хорош в домашних матчах, особенно в контроле мяча и использовании стандартов.

«Будучность»

Команда забивает в 18 матчах подряд и выиграла 3 из 5 последних игр. Атакующая линия демонстрирует высокий уровень реализации, но оборона допускает ошибки – 7 пропущенных за 5 игр. На выезде «Будучность» действует смело, а за последние 19 матчей проиграла лишь дважды.

Прогноз на матч

Обе команды хорошо готовы, обе активно играют в атаке. При этом ни одна не может похвастаться безупречной обороной. В очном противостоянии стоит ждать обмена голами.

Вероятность захода – около 67%, потому что:

  • «Будучность» забивает в 18 последних матчах, «Ноа» – в 7 из 9;
  • у обеих команд слабое место – игра в обороне;
  • средняя результативность: 2.0 у «Будучности», 1.8 у «Ноа».

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.89.

1.89
обе забьют – коэффициент 1.89
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Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Будучность Ноа
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