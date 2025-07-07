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Прогноз на точный счет матча «Ноа» – «Будучность»: Лига чемпионов, 08 июля 2025

07 июля 2025 9:33
Ноа - Будучность
08 июл. 2025, вторник 19:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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5.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Ноа»
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8 июля 2025 года на стадионе «Котайк» в Армении состоится матч 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ноа» и «Будучность». Обе команды подошли к этому поединку с положительными результатами в последних играх, и предстоит интересная схватка двух сильных соперников. Ожидается, что встреча будет напряженной, и каждое очко будет на счету.

«Ноа»

Команда «Ноа» демонстрирует хорошую атакующую игру, забивая в среднем 1.8 гола за матч в последних 5 играх. Тем не менее, оборона несколько уязвима, и команда пропускает в среднем 1.2 гола за игру. В последних 9 матчах «Ноа» не проигрывает в 7, что говорит о стабильности коллектива. Тем не менее, пропуская голы в последних играх, команда может столкнуться с трудностями в защите на фоне сильных атакующих игроков соперника.

«Будучность»

«Будучность» также находится в хорошей форме, забивая в среднем 2.0 гола за игру в последних 5 встречах. Однако команда имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.4 гола за игру. Несмотря на это, «Будучность» не проигрывает в 17 из последних 19 матчей, что подтверждает их стабильность в защите и атаке. Важным фактором является их результативность: команда забивает в 18 последних матчах, что делает их опасным противником.

Факты о командах:

«Ноа»

  • Забивает в среднем 1.8 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • Забивает в 4 последних матчах.

«Будучность»

  • Забивает в среднем 2.0 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не проигрывает в 17 из 19 последних матчей.
  • Забивает в 18 последних матчах.

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Лига чемпионов, 1 раунд
Ноа
1 : 0
08.07.2025
Будучность

Прогноз на матч «Ноа» – «Будучность»

Ожидается напряженная игра, где обе команды будут активно атаковать. У «Ноа» есть явное преимущество на домашнем стадионе, а «Будучность» проявляет стабильность в матчах на выезде. Однако, учитывая атакующую мощь обеих команд, мы прогнозируем результативную встречу. Мы ожидаем, что «Ноа» получит минимальное преимущество на своем поле, но «Будучность» окажет серьезное сопротивление и забьет гол.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ноа».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Ноа» – коэффициент 5.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Ноа» больше 1.5 – коэффициент 1.80

5.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Ноа»
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Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Будучность Ноа
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