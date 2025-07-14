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«Будучность» – «Ноа»: прогноз на матч 15 июля с 68% вероятностью захода ставки

14 июля 2025 14:23
Будучность - Ноа
15 июл. 2025, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 1 раунд
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1.83
Ставка на обе забьют
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Ответный матч между «Будучностью» и «Ноа» пройдeт в Черногории, где хозяева редко проигрывают. В первом матче армянский клуб выиграл минимально – 1:0. «Будучность» будет стремиться отыграться, а обе команды стабильно забивают. Это создаeт предпосылки для открытой и результативной игры.

«Будучность»

Команда много забивает – 9 голов в 5 матчах, в среднем 1.8 за игру. При этом оборона нестабильна: пропущено 8 голов за тот же период. «Будучность» забивает в 18 из 20 последних встреч, а дома проигрывает крайне редко – лишь одна неудача в 11 последних матчах.

«Ноа»

Армянский клуб уверенно чувствует себя в атаке – 7 голов за 5 матчей, серия из 4 побед. При этом команда также регулярно пропускает: 4 гола в 5 играх. «Ноа» стабильно забивает – минимум по голу в 4 последних матчах подряд.

Прогноз на матч

На фоне атакующей стабильности обеих команд и важности результата, стоит ожидать голов с обеих сторон. Обе команды мотивированы, а обороны неидеальны.

Вероятность захода – около 68%, потому что:

  • «Будучность» забивает почти в каждом матче, особенно дома;
  • «Ноа» стабильно поражает ворота соперников – 4 игры подряд с голами;
  • обороны обеих команд не выдерживают давление в последних матчах.

Рекомендация: ставка на обе забьют – коэффициент 1.83

1.83
Ставка на обе забьют
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Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Ноа Будучность
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