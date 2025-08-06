7 августа на стадионе «Европа Пойнт» в Гибралтаре состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Линкольн» примет армянский клуб «Ноа». Обе команды покинули Лигу чемпионов на предыдущем этапе и теперь продолжают путь в еврокубках через турнир рангом ниже. Матч обещает быть результативным, учитывая атакующие тенденции обоих коллективов и уязвимость оборон.

«Линкольн»

Представитель Гибралтара прошeл «Викингур Гота» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, но уже в следующем этапе оказался бессилен перед «Црвеной Звездой», особенно в гостевом матче, где уступил 1:5. В целом, команда показывает умеренную результативность – 7 голов в последних 5 матчах (в среднем 1.40 за игру), при этом пропуская с такой же регулярностью – 1.60 гола за матч. Важно, что «Линкольн» забивал в 11 из 13 последних игр, включая встречи с более сильными соперниками, что подтверждает потенциал в атаке, особенно при игре дома. Тем не менее, нестабильная оборона остаeтся слабым звеном.

«Ноа»

Команда из Армении начала сезон активно. В 5 последних матчах «Ноа» забил 11 голов (в среднем 2.20 за игру), а главной визитной карточкой клуба стала атакующая вертикальная игра. Особенно выделяется домашняя победа 4:0 над «Шираком». При этом оборона команды нестабильна – те же 8 пропущенных голов за 5 матчей. В Лиге чемпионов «Ноа» уступил «Ференцварошу» в упорной борьбе, но сумел отличиться в обоих матчах. Команда забивает в 8 встречах подряд, включая матчи против клубов более высокого уровня, что делает еe крайне опасным соперником.

Факты о командах

«Линкольн»

Забивает в 11 из 13 последних матчей

7 голов в 5 последних матчах (среднее: 1.40)

Пропускает в среднем 1.60 мяча за игру

Победа и поражение в квалификации ЛЧ

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

«Ноа»

Забивает в 8 матчах подряд

В 5 последних играх: 11 забито, 8 пропущено

В среднем 2.20 гола за игру

Пропускает в среднем 1.60 мяча за матч

Победа 4:0 в последнем туре чемпионата

Прогноз на матч

Обе команды демонстрируют ярко выраженные атакующие характеристики при нестабильной игре в защите. «Линкольн» силeн дома, а «Ноа» регулярно забивает в еврокубках. Учитывая эти данные, можно ожидать открытой и результативной игры с голами с обеих сторон. Армянская команда выглядит чуть предпочтительнее в атакующем плане, но «Линкольн» может воспользоваться фактором своего поля. Основной прогноз – обмен голами, также допустим умеренный тотал.

