22 июля в армянском Котайке состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Ноа» и венгерским «Ференцварошем». Армяне продолжают дебютное выступление на еврокубковой арене, тогда как гости – регулярные участники групповых стадий европейских турниров и уже на старте демонстрируют уверенную форму.
«Ноа»
Клуб из Армении в отличной форме: серия из 5 матчей без поражений, включая оба поединка с «Будучностью» в предыдущем раунде. Команда показывает организованный атакующий футбол, забивая в каждой из последних пяти игр, в среднем 1.8 гола за матч. Особенно стоит отметить домашние выступления: «Ноа» регулярно забивает и действует с высокой самоотдачей. Однако оборона остаeтся не самой надeжной – за 5 матчей команда пропустила 5 мячей, и почти в каждой игре допускает ошибки.
«Ференцварош»
Флагман венгерского футбола на ходу. Пять побед подряд с общей разницей мячей 12:2. Команда крайне результативна – 2.4 гола в среднем за игру и впечатляющая серия из 20 матчей с забитыми мячами. «Ференцварош» успешно прошeл подготовку через серию товарищеских игр, в которых показал вариативность в атаке и сбалансированность в обороне. Даже в гостях команда действует смело, навязывая давление с первых минут и быстро захватывая инициативу.
Факты о командах:
«Ноа»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- В среднем: 1.80 забитых и 1.00 пропущенных
- Забивает в 5 матчах подряд
- Пропускает в 5 из 7 последних игр
«Ференцварош»
- Победы в 5 последних матчах
- В среднем: 2.40 забитых и 0.40 пропущенных
- Забивает в 20 матчах подряд
- Победа над «Карлсруэ» и разгром «Мезекевешда» в товарищеских матчах
Прогноз на матч
Несмотря на уверенную игру «Ноа» в последних встречах, «Ференцварош» – гораздо более опытный и сбалансированный соперник. Венгры превосходят по индивидуальному мастерству, физике и международному опыту. Армяне способны навязать борьбу, особенно дома, но разница в классе слишком велика. «Ференцварош» будет владеть инициативой, и скорее всего, добьeтся победы даже в гостях.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Ференцвароша» – коэффициент 1.44
- Индивидуальный тотал «Ференцвароша» больше 1.5 – коэффициент 1.88
- Обе забьют – Да – коэффициент 1.92