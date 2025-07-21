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«Ноа» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.44

21 июля 2025 9:55
Ноа - Ференцварош
22 июл. 2025, вторник 19:00 | Лига чемпионов, 2 раунд
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1.44
Победа «Ференцвароша»
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22 июля в армянском Котайке состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Ноа» и венгерским «Ференцварошем». Армяне продолжают дебютное выступление на еврокубковой арене, тогда как гости – регулярные участники групповых стадий европейских турниров и уже на старте демонстрируют уверенную форму.

«Ноа»

Клуб из Армении в отличной форме: серия из 5 матчей без поражений, включая оба поединка с «Будучностью» в предыдущем раунде. Команда показывает организованный атакующий футбол, забивая в каждой из последних пяти игр, в среднем 1.8 гола за матч. Особенно стоит отметить домашние выступления: «Ноа» регулярно забивает и действует с высокой самоотдачей. Однако оборона остаeтся не самой надeжной – за 5 матчей команда пропустила 5 мячей, и почти в каждой игре допускает ошибки.

«Ференцварош»

Флагман венгерского футбола на ходу. Пять побед подряд с общей разницей мячей 12:2. Команда крайне результативна – 2.4 гола в среднем за игру и впечатляющая серия из 20 матчей с забитыми мячами. «Ференцварош» успешно прошeл подготовку через серию товарищеских игр, в которых показал вариативность в атаке и сбалансированность в обороне. Даже в гостях команда действует смело, навязывая давление с первых минут и быстро захватывая инициативу.

Факты о командах:

«Ноа»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • В среднем: 1.80 забитых и 1.00 пропущенных
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Пропускает в 5 из 7 последних игр

«Ференцварош»

  • Победы в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забитых и 0.40 пропущенных
  • Забивает в 20 матчах подряд
  • Победа над «Карлсруэ» и разгром «Мезекевешда» в товарищеских матчах

Прогноз на матч

Несмотря на уверенную игру «Ноа» в последних встречах, «Ференцварош» – гораздо более опытный и сбалансированный соперник. Венгры превосходят по индивидуальному мастерству, физике и международному опыту. Армяне способны навязать борьбу, особенно дома, но разница в классе слишком велика. «Ференцварош» будет владеть инициативой, и скорее всего, добьeтся победы даже в гостях.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ференцвароша» – коэффициент 1.44
  • Индивидуальный тотал «Ференцвароша» больше 1.5 – коэффициент 1.88
  • Обе забьют – Да – коэффициент 1.92

1.44
Победа «Ференцвароша»
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Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Ференцварош Ноа
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