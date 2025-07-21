22 июля в армянском Котайке состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между местным «Ноа» и венгерским «Ференцварошем». Армяне продолжают дебютное выступление на еврокубковой арене, тогда как гости – регулярные участники групповых стадий европейских турниров и уже на старте демонстрируют уверенную форму.

«Ноа»

Клуб из Армении в отличной форме: серия из 5 матчей без поражений, включая оба поединка с «Будучностью» в предыдущем раунде. Команда показывает организованный атакующий футбол, забивая в каждой из последних пяти игр, в среднем 1.8 гола за матч. Особенно стоит отметить домашние выступления: «Ноа» регулярно забивает и действует с высокой самоотдачей. Однако оборона остаeтся не самой надeжной – за 5 матчей команда пропустила 5 мячей, и почти в каждой игре допускает ошибки.

«Ференцварош»

Флагман венгерского футбола на ходу. Пять побед подряд с общей разницей мячей 12:2. Команда крайне результативна – 2.4 гола в среднем за игру и впечатляющая серия из 20 матчей с забитыми мячами. «Ференцварош» успешно прошeл подготовку через серию товарищеских игр, в которых показал вариативность в атаке и сбалансированность в обороне. Даже в гостях команда действует смело, навязывая давление с первых минут и быстро захватывая инициативу.

Факты о командах:

«Ноа»

Не проигрывает в 5 последних матчах

В среднем: 1.80 забитых и 1.00 пропущенных

Забивает в 5 матчах подряд

Пропускает в 5 из 7 последних игр

«Ференцварош»

Победы в 5 последних матчах

В среднем: 2.40 забитых и 0.40 пропущенных

Забивает в 20 матчах подряд

Победа над «Карлсруэ» и разгром «Мезекевешда» в товарищеских матчах

Прогноз на матч

Несмотря на уверенную игру «Ноа» в последних встречах, «Ференцварош» – гораздо более опытный и сбалансированный соперник. Венгры превосходят по индивидуальному мастерству, физике и международному опыту. Армяне способны навязать борьбу, особенно дома, но разница в классе слишком велика. «Ференцварош» будет владеть инициативой, и скорее всего, добьeтся победы даже в гостях.

Рекомендованные ставки: