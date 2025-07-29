30 июля на стадионе «Групама Арена» в Будапеште пройдeт ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Ференцварошем» и «Ноа». Венгерский клуб победил в Ереване со счeтом 2:1, но соперник оставил о себе хорошее впечатление. Учитывая результативную форму обеих команд, болельщики вправе ожидать зрелищный матч с голами с обеих сторон.

«Ференцварош»

Команда уверенно проходит отрезок межсезонья и старта сезона. «Ференцварош» не проигрывает в 7 матчах подряд и демонстрирует высокую результативность. За последние 5 встреч венгры забили 10 голов (в среднем 2.00 за игру), а также пропустили всего 3 (0.60 в среднем). Команда отличается в 22 играх подряд, что подчeркивает стабильность нападения.

Даже на старте внутреннего сезона клуб выглядит неплохо – ничья 1:1 с МТК и победы в товарищеских играх над «Карлсруэ», «Злином» и «Мезекевешдом» создают уверенный эмоциональный фон. В первом матче с «Ноа» венгры быстро адаптировались к стилю соперника и добились выездной победы, при этом владея преимуществом по моментам.

«Ноа»

Армянская команда подходит к ответной встрече в статусе андердога, но с неплохими шансами навязать борьбу. «Ноа» забивает в 6 матчах подряд и не проигрывает в 5 из 7 последних встреч. За 5 последних игр коллектив оформил 8 мячей (в среднем 1.60 за игру), однако при этом пропустил 6 голов (1.20 в среднем). В обороне команда не выглядит надeжно – пропуски фиксировались в 6 из 8 последних игр.

В квалификации ЛЧ «Ноа» уже прошeл «Будучность» – 1:0 дома и 2:2 на выезде. А до этого обыграл «Железничар Панчево» и «ДАК» в товарищеских матчах. Несмотря на поражение в первом матче с «Ференцварошем», команда показала способность быстро отвечать на давление, организовывая резкие атаки.

Факты о командах:

«Ференцварош»

Не проигрывает в 7 последних матчах

Забивает в 22 матчах подряд

В среднем: 2.00 забитых, 0.60 пропущенных за последние 5 матчей

Победа в Ереване со счeтом 2:1

Пропускает в 3 последних играх подряд

«Ноа»

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем: 1.60 забитых, 1.20 пропущенных за последние 5 матчей

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Прошeл «Будучность» в первом квалификационном раунде

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Ференцварош» – «Ноа»

Судя по статистике, «Ференцварош» уверенно контролирует ситуацию. Команда сильнее по составу, лучше организована и стабильно реализует моменты. Однако «Ноа» умеет играть на встречных курсах, забивает в каждом матче, и вряд ли уйдeт без гола. При этом проблемная оборона армян делает ставку на проход венгров вполне логичной.

Ожидается результативная игра, где «Ференцварош» вновь одержит победу, но и «Ноа» может отметиться забитым мячом.

Рекомендованные ставки: