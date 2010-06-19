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Азербайджан. Премьер-лига
Команды
Туран Товуз
Новости
€ 175 тыс
Туран Товуз - новости команды
Товуз
Азербайджан. Премьер-лига
Стадион:
Товуз Сити
Тренер:
Курбан Бердыев
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Таблица
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
15 августа
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
13 августа
1
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
12 августа
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
11 августа
2
Московский клуб думает о назначении Бердыева
10 августа
3
Фото
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Локомотив» избавился от футболиста, купленного за 3 миллиона
31 июля
8
Фото
Клуб Первой лиги вернул игрока «Спартаку» и подписал экс-вратаря клуба Бердыева
15 июля
1
Фото
Бывший вратарь «Рубина» перешел в клуб Бердыева
5 июля
Фото
Клуб Бердыева расстался с российским вратарем и бывшим легионером «Спартака»
3 июля
Талалаев ответил на критику Бердыева
19 июня
10
Бубнов назвал единственного российского тренера, способного возглавить сборную-участницу ЧМ-2026
16 июня
11
Клуб Бердыева подпишет экс-вратаря «Зенита»
12 июня
Клуб Бердыева отстранили от Лиги конференций
3 июня
9
Семин определил топ-5 российских тренеров в ХХI веке
1 июня
Журналисты выбрали лучшего тренера России XXI века
1 июня
8
Предложен кандидат на замену Дюкову во главе РФС: «Футбол в России поменяется в лучшую сторону»
28 мая
5
Бердыев радикально высказался по лимиту на легионеров в РПЛ
27 мая
9
Бердыев – о «Спартаке»: «Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз об этом»
26 мая
24
Бердыев хлестко ответил Талалаеву
25 мая
17
Бердыев прошелся по «Балтике»: «Там мало мысли, а мне интеллект важен»
25 мая
7
Бердыев вернул азербайджанский клуб в еврокубки спустя 32 года
21 мая
4
Семак повторил достижение Семина, Романцева и Бердыева
27 февраля
5
В «Локомотиве» прокомментировали информацию о шантаже со стороны Монтеса
25 февраля
Клуб Бердыева взял в аренду защитника «Локомотива»
10 февраля
2
Видео
Бердыев извинился после удаления за толчок судьи в матче Кубка Азербайджана
10 февраля
1
Бердыев высказался о смерти Игнатьева
28 января
39-летний Нани мог оказаться в другой стране СНГ
24 января
1
В Азербайджане прокомментировали будущее 73-летнего Бердыева
2025.12.10 16:46
5
Фото
Бердыев – фанатам махачкалинского «Динамо»: «Вы вообще не нужны команде»
2025.12.09 14:17
5
1
2
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