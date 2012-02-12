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Динамо Вг
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€ 500 тыс
Динамо Вг - новости команды
Вологда
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Динамо
Сайт:
http://dynamovologda.ru/
Тренер:
Рудольф Чесалов
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Тренер из Второй лиги обматерил таракана на пресс-конференции
28 октября
2
«Динамо Вологда» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Череповец» – «Динамо Вологда»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Фото
Игрок «Балтики» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
26 августа
2
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Динамо Вологда» – «Тверь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Динамо Вологда» – «Тверь»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
12 августа
Фото
Эквадорский клуб объявил о трансфере игрока из московской команды РПЛ
23 июля
«Динамо Вологда» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.60
20 июня
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.5
12 июня
«Динамо» Вологда – «Череповец»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.4
6 июня
«Спартак-2» – «Динамо» Вологда: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 2.12
30 мая
Российский клуб со 100-летней историей может закрыться посреди сборов
12 февраля
12
Фото
Игрок «Зенита» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Коломна» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.50
2025.10.18 15:49
Фото
«Зенит-2» выиграл турнир во Второй лиге и завоевал право на повышение в классе
2025.09.28 20:21
Семак объяснил, почему пока не станет приглашать игроков «Зенита-2» в первую команду
2025.09.26 08:16
8
В Кубке России команда не забила ни одного пенальти в послематчевой серии
2025.09.10 19:12
2
«Текстильщик» – «Динамо Вологда»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.68
2025.09.09 08:49
Трансляция
«Динамо» Вологда – «Динамо» СПб: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2025
2025.08.20 15:50
Прогноз на точный счет матча «Динамо Вологда» – «Луки-Энергия»: Вторая лига Б, 15 июня 2025
2025.06.14 11:53
Прогноз на точный счeт матча «Зенит-2» – «Динамо Вологда»: Вторая лига Б, 8 июня 2025
2025.06.07 12:22
Прогноз на точный счет матча «Динамо Вологда» – «Космос»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 10:43
Прогноз на точный счет матча «Динамо Вологда» – «Чертаново»: Вторая лига Б, 11 мая 2025
2025.05.10 11:59
«Динамо Вологда» – «Спартак-2»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.26 11:02
Врачи команды Второй лиги спасли жизнь попавшему в ДТП водителю
2024.10.26 13:06
«Чертаново» – «Динамо Вг»: прогноз на матч 23-го тура Второй лиги Б – 15 сентября
2024.09.14 15:32
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Кириченко выделил общее между «Текстильщиком» и Ла Лигой
2024.08.23 13:19
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