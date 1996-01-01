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    Динамо Вг - Новости

    Город Вологда
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт fc-dv.ru/
    Стадион Динамо
    Тренер Анатолий Кертоакэ
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