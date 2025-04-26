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«Динамо Вологда» – «Спартак-2»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

26 апреля 2025 11:53
Динамо Вг - Спартак-2
27 апр. 2025, воскресенье 18:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.9
Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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27 апреля на стадионе в Вологде состоится матч Вторая лига Б между командами «Динамо Вологда» и «Спартак-2». «Динамо Вологда» пребывает в хорошей форме, в то время как «Спартак-2» находится в поиске стабильности. В этом прогнозе мы рассмотрим текущую форму обеих команд и определим наиболее вероятные исходы.

«Динамо Вологда»

После 4 туров команда «Динамо Вологда» занимает 2-е место с 10 очками. В последних 5 играх команда забила 13 голов, что подтверждает их атакующие амбиции. Кроме того, «Динамо Вологда» не проигрывает в последних 3 матчах, одержав 2 победы подряд. В последних 6 играх команда стабильно забивает и показывает хорошую форму в атаке. Однако есть и проблемы в защите, так как за последние 5 матчей команда пропустила 4 гола, что делает их уязвимыми в обороне.

«Спартак-2»

«Спартак-2» после 3 туров набирает 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 9 голов и пропустила 5, что указывает на стабильную игру в атаке, но есть проблемы в обороне. «Спартак-2» не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, и команда демонстрирует хорошую результативность, забивая в среднем 1.8 гола за матч. Однако их защита не так надежна, что делает их уязвимыми на выезде.

Факты о командах

«Динамо Вологда»

  • 2-е место, 10 очков, забивает 2.60 гола за матч, пропускает 0.80.
  • Не проигрывает в последних 3 матчах, в том числе 2 победы подряд.
  • Сильная атакующая игра, однако есть проблемы в обороне.

«Спартак-2»

  • 6-е место, 6 очков, забивает 1.80 гола за матч, пропускает 1.00.
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • Хорошая результативность в атаке, но слабая защита.

Личные встречи
50% (1)
50% (1)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
1.5
В среднем за матч
0.5
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Спартак-2
0 : 2
10.08.2024
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Динамо Вг
1 : 1
28.04.2024
Спартак-2

Прогноз на матч

«Динамо Вологда» продолжает свою серию побед и выглядит фаворитом встречи, особенно на своем поле. Они показывают отличные результаты в атаке, и с их текущей формой вполне вероятно, что они смогут забить еще несколько голов в матче с «Спартаком-2». «Спартак-2» также продемонстрировал хорошие результаты, но их защита оставляет желать лучшего, что может привести к проблемам в матче против более атакующих хозяев.

Основной прогноз на матч – победа «Динамо Вологда», но есть вероятность, что обе команды смогут забить, учитывая атакующие качества обеих команд.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Динамо Вологда» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Динамо Вологда» больше 1.5 – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

1.9
Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Спартак-2 Динамо Вг
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