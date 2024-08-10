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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак-2 - Динамо Вг
Спартак-2 - Динамо Вг: обзор матча 10 августа 2024
Спартак-2
10.08.2024, суббота, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
0 : 2
Завершен
Динамо Вг
7'
Д. Криворучко
48'
Д. Югалдин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Динамо Вг
90'
+3
Замена
Д. Дмитрук
️️️️
В. Лазарев
83'
Желтая карточка
С. Олийнык
Желтая карточка
А. Шоларь
81'
Замена
А. Помалюк
️️️️
В. Дунай
76'
69'
Замена
С. Финашин
️️️️
Д. Югалдин
69'
Замена
Н. Киреев
️️️️
А. Бетюжнов
Замена
Е. Гуляев
️️️️
Д. Курошев
69'
Желтая карточка
Н. Посмашный
68'
57'
Замена
М. Мешалкин
️️️️
М. Лямзин
Замена
А. Пономарчук
️️️️
Д. Столяров
51'
48'
Желтая карточка
Д. Югалдин
48'
ГОЛ! 0:2!
Д. Югалдин
46'
Замена
К. Корепов
️️️️
И. Родионов
Замена
Т. Рожков
️️️️
Р. Войцеховский
46'
Замена
Н. Посмашный
️️️️
А. Быковский
46'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Криворучко
Пас отдал
Д. Югалдин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
43
Руслан Войцеховский
ОП
91
Даниил Столяров
ОП
7
Абдулло Джебов
ЦП
18
Артем Шоларь
АП
10
Виталий Дунай
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Динамо Вг
77
Вячеслав Беззубов
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
6
Сергей Олийнык
ОП
2
Михаил Петролай
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
41
Игорь Родионов
ПВ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Спартак-2
99
Дмитрий Мельник
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
48
Александр Данилов
ЦЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
18
Иван Иванов
ОП
37
Иван Старков
ЦП
47
Никита Посмашный
АП
87
Артем Пономарчук
АП
27
Максим Офицеров
ПВ
25
Егор Гуляев
ПВ
91
Александр Помалюк
ЦФ
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
20
Максим Мешалкин
ЦП
10
Владимир Парняков
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
7
Егор Елисеенко
ЦФ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Егор Лошков
ЦФ
3-2-1-2-2
58
Фадеев
66
Петин
41
Курошев
3
Коледин
43
Войцеховский
91
Столяров
7
Джебов
83
Ищенко
18
Шоларь
84
Быковский
10
Дунай
4-3-1-2
77
Беззубов
12
Долгов
18
Криворучко
44
Баширов
69
Лазарев
13
Лямзин
6
Олийнык
2
Петролай
50
Югалдин
41
Родионов
27
Бетюжнов
43
Войцеховский
61
Рожков
61
Рожков
43
Войцеховский
10
Дунай
91
Помалюк
91
Помалюк
10
Дунай
41
Курошев
25
Гуляев
25
Гуляев
41
Курошев
84
Быковский
47
Посмашный
47
Посмашный
84
Быковский
91
Столяров
87
Пономарчук
87
Пономарчук
91
Столяров
69
Лазарев
70
Дмитрук
70
Дмитрук
69
Лазарев
13
Лямзин
20
Мешалкин
20
Мешалкин
13
Лямзин
50
Югалдин
11
Финашин
11
Финашин
50
Югалдин
27
Бетюжнов
22
Киреев
22
Киреев
27
Бетюжнов
41
Родионов
9
Корепов
9
Корепов
41
Родионов
Остались в запасе
Спартак-2
Динамо Вг
27
Максим Офицеров
ПВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
37
Иван Старков
ЦП
18
Иван Иванов
ОП
5
Иван Горяинов
ЛЗ
48
Александр Данилов
ЦЗ
99
Дмитрий Мельник
ВР
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
35
Александр Лобанов
ВР
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
10
Владимир Парняков
ПВ
7
Егор Елисеенко
ЦФ
17
Егор Лошков
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
27
Максим Офицеров
ПВ
17
Антон Гурылев
ЛВ
37
Иван Старков
ЦП
18
Иван Иванов
ОП
5
Иван Горяинов
ЛЗ
48
Александр Данилов
ЦЗ
99
Дмитрий Мельник
ВР
Остались в запасе
35
Александр Лобанов
ВР
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
10
Владимир Парняков
ПВ
7
Егор Елисеенко
ЦФ
17
Егор Лошков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Спартак-2 - Динамо Вг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
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