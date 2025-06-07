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Прогноз на точный счёт матча «Зенит-2» – «Динамо Вологда»: Вторая лига Б, 8 июня 2025

07 июня 2025 12:00
Зенит-2 - Динамо Вг
08 июн. 2025, воскресенье 13:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Зенит-2»
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8 июня в Санкт-Петербурге состоится центральный матч 11-го тура Второй лиги Б: лидер турнира «Зенит-2» принимает на своeм поле «Динамо Вологду», занимающего второе место. Обе команды находятся в отличной форме и ведут прямую борьбу за первую строчку, а их результативная игра в последних турах предвещает напряжeнную и зрелищную встречу.

«Зенит-2»

Питерский коллектив уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 25 очков в 10 турах. Команда выиграла три последних матча, при этом демонстрируя яркую атакующую игру. За последние пять туров «Зенит-2» забил 10 голов – по два мяча в среднем за игру, и пропустил всего пять. Особенно стоит отметить победу над «Иркутском» со счeтом 3:1 в прошлом туре, которая показала характер команды на выезде. Дома «Зенит-2» играет ещe надeжнее, о чeм говорит победа над «Чертаново» (1:0). Команда регулярно использует фланги и отличается хорошей реализацией моментов.

«Динамо Вологда»

Клуб из Вологды подходит к матчу с 4 победами подряд и 23 очками после 9 туров. Подопечные тренера делают акцент на дисциплину и баланс между линиями. В последних пяти играх команда забила 11 мячей, при этом пропустив лишь дважды – лучший показатель в лиге. Главной угрозой у «Динамо Вологда» является Артeм Шаболин – 6 голов в 9 матчах. Команда не боится играть первым номером, что продемонстрировала в уверенной победе над «Чертаново» (5:0). Стабильность и прагматизм – ключевые черты их текущего успеха.

Факты о командах:

«Зенит-2»

  • Победа в 3 последних матчах
  • В среднем 2.00 гола за матч в последних 5 играх
  • Пропускает 1.00 гол за матч
  • Забивает в 3 турах подряд

«Динамо Вологда»

  • Победа в 4 последних матчах
  • Лучшая разница мячей в лиге: +16
  • В среднем 2.20 гола за матч, 0.40 пропущенных за матч
  • Забивает в 4 турах подряд

Личные встречи
75% (3)
25% (1)
0% (0)
6
Забитых мячей
1
1.5
В среднем за матч
0.25
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:1
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Зенит-2
2 : 0
08.06.2025
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0 : 0
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2 : 1
21.04.2024
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2 : 0
09.09.2023
Динамо Вг

Прогноз на матч «Зенит-2» – «Динамо Вологда»

Матч двух лучших команд турнира ожидается напряжeнным и тактически насыщенным. Обе команды обладают высокой результативностью и надeжной обороной, но «Динамо Вологда» выглядит более сбалансированной в защите. При этом «Зенит-2» использует домашнее преимущество и демонстрирует уверенность в атаке. Ожидается борьба за центр поля, высокая плотность и минимум ошибок. При прочих равных шанс на ничейный исход с обменом голами представляется наиболее вероятным, но хозяева за счeт домашней поддержки способны вырвать победу.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Зенит-2».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Зенит-2» – коэффициент 6.50
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Зенит-2» больше 1.5 – коэффициент 2.05

6.50
Точный счёт 2:1 в пользу «Зенит-2»
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Динамо Вг Зенит-2
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