8 июня в Санкт-Петербурге состоится центральный матч 11-го тура Второй лиги Б: лидер турнира «Зенит-2» принимает на своeм поле «Динамо Вологду», занимающего второе место. Обе команды находятся в отличной форме и ведут прямую борьбу за первую строчку, а их результативная игра в последних турах предвещает напряжeнную и зрелищную встречу.

«Зенит-2»

Питерский коллектив уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 25 очков в 10 турах. Команда выиграла три последних матча, при этом демонстрируя яркую атакующую игру. За последние пять туров «Зенит-2» забил 10 голов – по два мяча в среднем за игру, и пропустил всего пять. Особенно стоит отметить победу над «Иркутском» со счeтом 3:1 в прошлом туре, которая показала характер команды на выезде. Дома «Зенит-2» играет ещe надeжнее, о чeм говорит победа над «Чертаново» (1:0). Команда регулярно использует фланги и отличается хорошей реализацией моментов.

«Динамо Вологда»

Клуб из Вологды подходит к матчу с 4 победами подряд и 23 очками после 9 туров. Подопечные тренера делают акцент на дисциплину и баланс между линиями. В последних пяти играх команда забила 11 мячей, при этом пропустив лишь дважды – лучший показатель в лиге. Главной угрозой у «Динамо Вологда» является Артeм Шаболин – 6 голов в 9 матчах. Команда не боится играть первым номером, что продемонстрировала в уверенной победе над «Чертаново» (5:0). Стабильность и прагматизм – ключевые черты их текущего успеха.

Факты о командах:

«Зенит-2»

Победа в 3 последних матчах

В среднем 2.00 гола за матч в последних 5 играх

Пропускает 1.00 гол за матч

Забивает в 3 турах подряд

«Динамо Вологда»

Победа в 4 последних матчах

Лучшая разница мячей в лиге: +16

В среднем 2.20 гола за матч, 0.40 пропущенных за матч

Забивает в 4 турах подряд

Личные встречи 75% (3) 25% (1) 0% (0) 6 Забитых мячей 1 1.5 В среднем за матч 0.25 2:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 2:1 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур Зенит-2 2 : 0 Динамо Вг Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур Динамо Вг 0 : 0 Зенит-2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур Зенит-2 2 : 1 Динамо Вг Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур Зенит-2 2 : 0 Динамо Вг

Прогноз на матч «Зенит-2» – «Динамо Вологда»

Матч двух лучших команд турнира ожидается напряжeнным и тактически насыщенным. Обе команды обладают высокой результативностью и надeжной обороной, но «Динамо Вологда» выглядит более сбалансированной в защите. При этом «Зенит-2» использует домашнее преимущество и демонстрирует уверенность в атаке. Ожидается борьба за центр поля, высокая плотность и минимум ошибок. При прочих равных шанс на ничейный исход с обменом голами представляется наиболее вероятным, но хозяева за счeт домашней поддержки способны вырвать победу.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Зенит-2».

Рекомендованные ставки: