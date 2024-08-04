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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо Вг - Зенит-2
Динамо Вг - Зенит-2: обзор матча 04 августа 2024
Динамо Вг
04.08.2024, воскресенье, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
0 : 0
Завершен
Зенит-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Зенит-2
83'
Замена
М. Иванов
️️️️
И. Козлов
Замена
С. Финашин
️️️️
Д. Югалдин
75'
73'
Замена
К. Глазунов
️️️️
И. Галанин
Замена
Д. Дмитрук
️️️️
Р. Баширов
68'
67'
Замена
Д. Рубанов
️️️️
А. Максимчук
67'
Замена
Р. Колмаков
️️️️
К. Воинков
Желтая карточка
Н. Киреев
63'
Замена
К. Корепов
️️️️
А. Бетюжнов
61'
Замена
С. Олийнык
️️️️
М. Мешалкин
61'
Замена
В. Лазарев
️️️️
И. Родионов
61'
Желтая карточка
А. Бетюжнов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
77
Вячеслав Беззубов
ВР
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
13
Михаил Лямзин
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
20
Максим Мешалкин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
41
Игорь Родионов
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
87
Савелий Никифоров
ОП
70
Никита Вершинин
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
49
Игорь Козлов
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
6
Сергей Олийнык
ОП
8
Павел Богатов
ЦП
10
Владимир Парняков
ПВ
17
Егор Лошков
ЦФ
30
Василий Чекавинский
ЦФ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
65
Виталий Французов
ПЗ
45
Кирилл Глазунов
ОП
11
Роман Колмаков
ПВ
89
Матвей Иванов
ЛФ
76
Денис Рубанов
ЦФ
3-2-2-2-1
77
Беззубов
18
Криворучко
44
Баширов
12
Долгов
2
Петролай
13
Лямзин
50
Югалдин
20
Мешалкин
27
Бетюжнов
41
Родионов
22
Киреев
4-2-1-2-1
88
Павлов
92
Шилёнок
98
Лобов
53
Бардачев
59
Костюк
87
Никифоров
70
Вершинин
88
Галанин
49
Козлов
64
Воинков
10
Максимчук
41
Родионов
69
Лазарев
69
Лазарев
41
Родионов
44
Баширов
70
Дмитрук
70
Дмитрук
44
Баширов
20
Мешалкин
6
Олийнык
6
Олийнык
20
Мешалкин
50
Югалдин
11
Финашин
11
Финашин
50
Югалдин
27
Бетюжнов
9
Корепов
9
Корепов
27
Бетюжнов
88
Галанин
45
Глазунов
45
Глазунов
88
Галанин
64
Воинков
11
Колмаков
11
Колмаков
64
Воинков
10
Максимчук
76
Рубанов
76
Рубанов
10
Максимчук
49
Козлов
89
Иванов
89
Иванов
49
Козлов
Остались в запасе
Динамо Вг
Зенит-2
17
Егор Лошков
ЦФ
35
Александр Лобанов
ВР
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
8
Павел Богатов
ЦП
10
Владимир Парняков
ПВ
30
Василий Чекавинский
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
65
Виталий Французов
ПЗ
1
Давид Бязров
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Остались в запасе
17
Егор Лошков
ЦФ
35
Александр Лобанов
ВР
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
8
Павел Богатов
ЦП
10
Владимир Парняков
ПВ
30
Василий Чекавинский
ЦФ
Остались в запасе
65
Виталий Французов
ПЗ
1
Давид Бязров
ВР
47
Кирилл Обонин
ВР
80
Илья Булыгин
ЦЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Главный тренер
Андрей Почепцов
Статистика матча Динамо Вг - Зенит-2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
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0 : 3
12.09.2026
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