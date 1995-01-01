Турниры:
|Группа 2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Текстильщик Ив
|20
|13
|3
|4
|40:15
|+25
|42
|2.
|Муром
|20
|12
|3
|5
|34:14
|+20
|39
|3.
|Чертаново
|20
|11
|3
|6
|38:25
|+13
|36
|4.
|Торпедо Вл
|20
|8
|5
|7
|24:30
|-6
|29
|5.
|Спартак Кс
|20
|7
|7
|6
|27:24
|+3
|28
|6.
|Динамо Вг
|20
|8
|3
|9
|21:30
|-9
|27
|7.
|Торпедо-2
|20
|7
|6
|7
|20:27
|-7
|27
|8.
|Динамо-2
|20
|7
|3
|10
|26:34
|-8
|24
|9.
|Тверь
|20
|6
|4
|10
|21:22
|-1
|22
|10.
|Химик Дз
|20
|5
|6
|9
|20:25
|-5
|21
|11.
|Знамя Труда
|20
|2
|5
|13
|13:38
|-25
|11
|Группа 2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Текстильщик Ив
|10
|8
|2
|0
|23:5
|+18
|26
|2.
|Муром
|10
|8
|1
|1
|21:4
|+17
|25
|3.
|Динамо Вг
|10
|6
|1
|3
|13:12
|+1
|19
|4.
|Чертаново
|10
|5
|3
|2
|16:9
|+7
|18
|5.
|Химик Дз
|10
|5
|1
|4
|15:14
|+1
|16
|6.
|Спартак Кс
|10
|4
|3
|3
|12:9
|+3
|15
|7.
|Тверь
|10
|4
|1
|5
|12:12
|0
|13
|8.
|Динамо-2
|10
|4
|1
|5
|17:18
|-1
|13
|9.
|Торпедо Вл
|10
|3
|4
|3
|11:13
|-2
|13
|10.
|Торпедо-2
|10
|3
|4
|3
|8:12
|-4
|13
|11.
|Знамя Труда
|10
|1
|3
|6
|8:20
|-12
|6
|Группа 2
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Чертаново
|10
|6
|0
|4
|22:16
|+6
|18
|2.
|Текстильщик Ив
|10
|5
|1
|4
|17:10
|+7
|16
|3.
|Торпедо Вл
|10
|5
|1
|4
|13:17
|-4
|16
|4.
|Муром
|10
|4
|2
|4
|13:10
|+3
|14
|5.
|Торпедо-2
|10
|4
|2
|4
|12:15
|-3
|14
|6.
|Спартак Кс
|10
|3
|4
|3
|15:15
|0
|13
|7.
|Динамо-2
|10
|3
|2
|5
|9:16
|-7
|11
|8.
|Тверь
|10
|2
|3
|5
|9:10
|-1
|9
|9.
|Динамо Вг
|10
|2
|2
|6
|8:18
|-10
|8
|10.
|Знамя Труда
|10
|1
|2
|7
|5:18
|-13
|5
|11.
|Химик Дз
|10
|0
|5
|5
|5:11
|-6
|5