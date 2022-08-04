- 24 января
- 10:59 Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат») 3
- 4 августа 2022
- 17:30 Фото «Уфа» подписала экс-вратаря датского «Вайле» 1
- 26 мая 2022
- 14:34 Онугха уйдет из «Рубина». Его не будут выкупать у «Вайле» («СЭ»)
- 28 января 2022
- 22:27 Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)
- 21 января 2022
- 09:44 «Томь» просматривает воспитанника «Спартака» Репяха. Он играет за датский «Вайле» 3
- 6 сентября 2021
- 07:59 Фото Экс-форвард «Локомотива» Джорджевич подписал контракт с «Вайле» 1
- 4 сентября 2021
- 17:17 Экс-форвард «Локомотива» Джорджевич близок к переходу в датский «Вайле» 3
- 1 сентября 2021
- 12:27 Фото «Рубин» объявил о переходе Онугха 6
- 16 июля 2021
- 14:18 Фото Вратарь «Уфы» Чернов перешел в датский «Вайле» 2
- 15 июля 2021
- 14:26 «Чемпионат»: вратарь «Уфы» Чернов перейдет в датский «Вайле» 1
- 4 июля 2021
- 16:03 «Чемпионат»: «Вайле» купил у «Краснодара» Онугху и отдаст его в аренду «Крыльям Советов» 1
- 15 мая 2021
- 11:30 Онугха – о расизме: «В России нет ничего такого, что происходит в Америке» 1
- 14 мая 2021
- 16:57 Онугха: «Партнеры в Дании называют Путина королем мира» 2
- 15:26 Онугха: «Уверен, что буду в сборной России через год-полтора. Я могу не хуже Дзюбы» 16
- 30 апреля 2021
- 19:56 Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом» 2
- 1 февраля 2021
- 21:25 Форвард «Краснодара» Онугха ушел в аренду в датский «Вайле»
- 31 января 2021
- 21:13 «Чемпионат»: Онугха остаток сезона проведет в «Вайле»
- 20 августа 2020
- 12:12 «Ростов» объявил об уходе Эзатолахи в «Вайле» 2