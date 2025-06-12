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€ 3 млн
Вайле - новости команды
Вайле
Дания. Суперлига
Стадион:
Вайле
Сайт:
http://vejle-boldklub.dk/
Тренер:
Петер Соренсен
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Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
«Спартаку» предложили российского форварда из чемпионата Дании
2025.06.12 12:14
6
Российский форвард стал 6-м в списке бомбардиров чемпионата Дании
2025.05.27 11:05
Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании
2025.04.19 17:06
1
Российский форвард забил в Дании в 6-м матче подряд
2025.03.31 09:46
5
Российский форвард сделал дубль в чемпионате Дании, у него 10 голов за сезон
2025.03.18 08:23
Российский форвард забил гол в 4-м матче чемпионата Дании подряд
2025.03.08 10:20
Россиянин второй раз подряд признан лучшим игроком матча в Дании
2025.02.24 14:18
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Российский форвард сменил клуб в Дании
2025.01.26 21:07
2
Названы клубы, в которые может перейти Онугха
2024.08.25 15:43
Селюк увидел коррупцию в вызове Онугхи в сборную России
2024.08.22 14:16
6
Лучший бомбардир чемпионата Дании ответил на предложение сборной России
2024.08.18 15:07
3
Лучший бомбардир минувшего чемпионата Дании вызван в сборную России
2024.08.18 10:28
9
Онугха готов еще год ждать вызова в сборную России
2024.07.12 13:02
7
Россиянин стал лучшим бомбардиром чемпионата Дании
2024.05.27 16:04
2
Лучший бомбардир чемпионата Дании получит гражданство Нигерии, не дождавшись вызова в сборную России
2024.05.24 11:13
7
Клуб из Дании отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)
2023.01.24 10:59
2
Фото
«Уфа» подписала экс-вратаря датского «Вайле»
2022.08.04 17:30
1
Онугха уйдет из «Рубина». Его не будут выкупать у «Вайле» («СЭ»)
2022.05.26 14:34
Аутсайдер чемпионата Дании «Вайле» расторг контракты с россиянами Черновым и Репяхом («СЭ»)
2022.01.28 22:27
«Томь» просматривает воспитанника «Спартака» Репяха. Он играет за датский «Вайле»
2022.01.21 09:44
3
Фото
Экс-форвард «Локомотива» Джорджевич подписал контракт с «Вайле»
2021.09.06 07:59
1
Экс-форвард «Локомотива» Джорджевич близок к переходу в датский «Вайле»
2021.09.04 17:17
3
Фото
«Рубин» объявил о переходе Онугха
2021.09.01 12:27
5
Фото
Вратарь «Уфы» Чернов перешел в датский «Вайле»
2021.07.16 14:18
2
«Чемпионат»: вратарь «Уфы» Чернов перейдет в датский «Вайле»
2021.07.15 14:26
1
«Чемпионат»: «Вайле» купил у «Краснодара» Онугху и отдаст его в аренду «Крыльям Советов»
2021.07.04 16:03
1
Онугха – о расизме: «В России нет ничего такого, что происходит в Америке»
2021.05.15 11:30
1
Онугха: «Партнеры в Дании называют Путина королем мира»
2021.05.14 16:57
2
Онугха: «Уверен, что буду в сборной России через год-полтора. Я могу не хуже Дзюбы»
2021.05.14 15:26
16
1
2
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